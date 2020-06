Raggiunta l’intesa: 650 esuberi. Il 30 giugno l’assemblea degli azionisti – Il servizio del Tg3Puglia

Conclusa la trattativa sindacale, serve adesso il via libera degli azionisti.

Accordo raggiunto tra i sindacati e i commissari della Banca Popolare di Bari. 650 esuberi – non più 900 come proposto inizialmente – su 2.700 dipendenti in 10 anni, anche usando Quota 100. I pensionamenti saranno su base volontaria mentre 91 saranno le filiali che verranno chiuse. Il 30 giugno fondamentale sarà l’assemblea degli azionisti che dovranno votare la trasformazione in spa e l’ingresso tra i soci di MedioCreditoCentrale.

