Rafforzare la capacità dell’Ue di anticipare e rispondere alle crisi sanitarie

(Panorama Sanità) – Gli eurodeputati chiedono una cooperazione rafforzata degli Stati membri, in particolare tra le regioni di confine e delineano come l’Ue dovrebbe rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle crisi nell’affrontare le future gravi minacce sanitarie transfrontaliere.

La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Envi) ha adottato ieri, con 67 voti favorevoli, 10 contrari e un’astensione, un progetto di posizione negoziale per un nuovo regolamento sulla lotta alle gravi minacce sanitarie transfrontaliere. Il testo sarà votato da tutti i deputati durante la sessione plenaria di settembre.

“La crisi COVID-19 ha rivelato che sono necessari ulteriori lavori a livello dell’UE per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare le regioni di confine”, affermano i deputati. Chiedono procedure chiare e maggiore trasparenza per le attività di appalto congiunto dell’UE e i relativi accordi di acquisto. Gli appalti congiunti dovrebbero essere utilizzati per rafforzare la posizione negoziale dei paesi partecipanti, migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e garantire un accesso equo ai prodotti medici, aggiungono i deputati.

Una visione trasversale della salute

Nel testo approvato, i deputati chiedono un approccio multisettoriale “One Health” che, per affrontare le future minacce alla salute pubblica, deve riconoscere la salute umana come connessa alla salute degli animali e all’ambiente. Inoltre, i deputati vogliono garantire che, oltre al monitoraggio delle malattie trasmissibili, anche il monitoraggio dell’impatto di questi agenti patogeni sulle malattie non trasmissibili, come le malattie cardiovascolari e respiratorie, il cancro, il diabete e le malattie mentali, faccia parte della politica di sanità pubblica dell’Ue.

Migliore rappresentanza delle parti interessate e coinvolgimento del Parlamento

Un nuovo comitato per la sicurezza sanitaria, composto da rappresentanti nazionali per discutere di argomenti politici e tecnici, dovrebbe coinvolgere anche le agenzie dell’UE competenti, come l’Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie.

I rappresentanti delle agenzie, così come i rappresentanti del Parlamento europeo, dovrebbero partecipare alle riunioni dei comitati in qualità di osservatori, secondo i deputati. Il loro testo richiede una più ampia consultazione di esperti di sanità pubblica, organizzazioni internazionali e operatori sanitari.

“Con questo rapporto, rafforziamo la proposta della Commissione, consentendo all’UE di prevenire e rispondere meglio a qualsiasi tipo di futura minaccia per la salute pubblica. Al di là delle malattie infettive, l’Unione non è attualmente sufficientemente protetta contro le minacce ambientali, alimentari, biologiche, chimiche o di altro tipo”, ha affermato la relatrice Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR).

“La nostra priorità deve essere quella di garantire la solidarietà sanitaria riducendo le disuguaglianze sanitarie all’interno degli Stati membri e al di fuori dell’Europa”. lei ha aggiunto.