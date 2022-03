Quotidiano Sanità. Fornitori ospedalieri. Grazia Guida eletta presidente AFORP Puglia e Basilicata

Fornitori ospedalieri. Grazia Guida eletta presidente Aforp Puglia e Basilicata

La nomina arriva dopo un lungo periodo vissuto all’interno dell’Associazione, ricoprendo la carica prima di segretario generale e dopo di vice presidente, è stata anche rappresentante del coordinamento Donne Aforp. Ad affiancarla, come viceprsidente, Vito De Mitri.

18 MAR – Grazia Guida, 62 anni, è stata eletta nuovo presidente di Aforp Puglia e Basilicata, l’associazione che riunisce i fornitori ospedalieri. La nomina arriva dopo un lungo periodo vissuto all’interno dell’Associazione, ricoprendo la carica prima di segretario generale e dopo di vice presidente, è stata anche rappresentante del coordinamento Donne Aforp.

“Attiva nel mondo del volontariato, attenta ai valori del territorio e delle rappresentanze di categoria, accetta l’incarico, consapevole di rappresentare le imprese sul territorio evidenziandone le loro capacità di fare impresa con dignità e valori”, si legge nella nota dell’associazione in cui si annuncia la nomina e in cui Guida ringrazia il presidente uscente Giuseppe Marchitelli per il lavoro svolto durante il suo mandato.

Il nuovo Consiglio Direttivo Aforp Puglia e Basilicata risulta così composto, con le relative deleghe associative di rappresentanza territoriale, conferite durante i lavori di insediamento dello stesso organo esecutivo: Vito De Mitri (Vicepresidente), Franco Di Bella (Consigliere territoriale per la provincia di Bari e rappresentanza sindacale con consulenza legale, fiscale e amministrativa), Antonio Mancarella (Consigliere territoriale per la provincia di Taranto e Responsabile Comunicazione associativa), Ornella Miano (Consigliere territoriale per le province di Lecce e Brindisi), Michele Laranga (Consigliere territoriale Basilicata), Oreste Iavazzo (Segretario Generale e Tesoriere).

Per l’Area comunicazione é stata conferita la delega alle attività editoriali al Dott. Andrea Lorusso.

Gli associati hanno anche eletto il nuovo collegio dei Probiviri che risulta formato da: Giovanni Spagnoletta, Marcello Tedesco, Anna Linda Caponio.