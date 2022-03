Quelle pillole cha alzano la pressione (ma non lo sappiamo)

A parte i noti fattori di rischio che favoriscono l’ipertensione – età, sovrappeso, sedentarietà, eccesso di sale e/o caffè – ne esistono altri, legati al consumo non appropriato di comuni farmaci quali antinfiammatori, cortisonici, contraccettivi, antidepressivi o integratori.

Lo conferma uno studio americano, svolto nell’ambito del National Health and Nutrition Examination Surveys, pubblicato sulla rivista Jama internal Medicine. L’indagine è stata condotta su 27.599 adulti, di cui il 35,4% con valori pressori sopra i limiti. Di questi, il 17,5% aveva un’ipertensione non trattata e assumeva terapie di altro tipo che finivano per alzarla; il 18,5% era in cura per la pressione, ma assumeva farmaci che la aumentavano. Nella maggior parte dei casi si trattava di farmaci senza ricetta, che interagiscono con la pressione del sangue.