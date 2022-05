La regione è terzultima in Italia.

Quaranta morti per Covid in una settimana, l’occupazione delle terapie intensive non scende, calo lentissimo del totale dei positivi. Il coronavirus resta una minaccia, soprattutto per persone fragili con più di ottant’anni.

