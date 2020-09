Quarantena ridotta, l’ipotesi è partire dagli asintomatici

L’Italia, come ha annunciato il premier Giuseppe Conte, aprirà un dossier per valutare la riduzione della quarantena visti i “costi economici e sociali delle assenze dal lavoro per 14 giorni”. L’ipotesi su cui si ragiona, anche in altri paesi, è ridurre la quarantena a 10 giorni o addirittura a 7 – come sta pensando di fare la Francia – perché la contagiosità calerebbe dopo i primi giorni dall’apparizione dei sintomi o comunque dopo la positività al tampone e il rischio di trasmettere il sarebbe limitato se non trascurabile. Il ministro della Salute Roberto Speranza conferma: “Ci sarà una valutazione con tutte le accortezze del caso”. “Si può ipotizzare una riduzione a fronte di un rischio limitato, ma la valutazione la faremo con il Cts e anche con gli altri Paesi Ue”. Il dossier sarà esaminato dal Comitato tecnico scientifico che finora si è mostrato molto prudente sulle scelte anti-contagio. I tecnici potrebbero aprire all’eventualità di prevedere una possibile riduzione a partire dai casi positivi asintomatici.