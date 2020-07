Quanti sono i tipi di coronavirus che circolano in Italia?

II virus presente nel nostro Paese è il B1, arrivato da Shanghai attraverso la Germania, mentre a Padova è stato isolato in un paziente il lignaggio B, più simile al progenitore di Wuhan. “Crediamo che SarsCoV-2 sia entrato in Italia intorno al 25-26 gennaio” chiarisce Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco e professore ordinario alla Statale, “attraverso una serie di contatti non ricostruibili”. Per quanto riguarda il caso Lombardia, “Abbiamo analizzato le sequenze virali di 350 pazienti” afferma Carlo Federico Perno, direttore del l’Unità di Microbiologia all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Lo studio ci ha permesso di identificare due catene di trasmissione virale: la A, più rapida nell’espandersi, si è diffusa nel nord della regione (Bergamo, Alzano, Nembro). La B ha caratterizzato l’epidemia del sud (Lodi e Cremona). Le differenze che abbiamo identificato tra i ceppi sono minime: 7 mutazioni su un totale di circa 30mila basi di genoma virale. Questo offre delle speranze in merito alla possibilità di arrivare a un vaccino”.