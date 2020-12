Qualita’ della vita, il Sole 24 Ore boccia la Puglia

La prima vera provincia meridionale in classifica e’ Campobasso, 54esima.

Risente dell’effetto coronavirus la classifica annuale del Sole 24 Ore sulla qualita’ dell vita che il quotidiano di Confindustria pubblicata oggi. Le grandi metropoli, e le citta’ del nord, lacerate dal virus perdono posizioni. E’ il caso di Milano, ad esempio, che dopo aver vinto la classifica l’anno scorso, stavolta scende al 12.0 posto. Ma a vincere e’ sempre il nord. A sorpresa, sale in testa Bologna, con tutta l’Emilia Romagna che fa bella figura, piazzando cinque province tra le prime venti. Il sud resta, purtroppo,al palo. Per trovare la prima provincia meridionale in graduatoria bisogna scendere al 41.0 posto con l’Aquila, che pero’ guarda piu’ al nord che al sud.

La prima vera provincia meridionale in classifica e’ Campobasso, 54esima. Tutte le altre dalla settantesima posizione in giu’, con Potenza e Bari che fanno da apripista, mentre Foggia, che l’anno scorso era ultima, quest’anno scala 5 posizioni, ma resta pur sempre centesima. Potenza e Matera sono in recupero, mentre tutte le province pugliesi, eccetto Foggia, perdono qualcosa. Il coronavirus, secondo la classifica del sole 24 ore non ha cambiato la geografia del paese, l’ha solo colorata di rosso.