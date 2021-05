Puoi scaricare la certificazione verde se hai ricevuto almeno una dose di vaccino

Se hai ricevuto almeno una dose di vaccino puoi scaricare la certificazione verde necessaria per spostarti da e verso regioni in zona arancione e rossa, come previsto dal decreto legge n. 65 del 18 maggio.

In alternativa puoi usare il cartaceo rilasciato dalla sede vaccinale al momento della somministrazione.

La certificazione è valida:

✅ per 9 mesi, se hai ricevuto le due dosi previste dal tuo ciclo vaccinale;

✅ per 9 mesi, a partire dal 15° giorno se per il tuo ciclo vaccinale è prevista un’unica somministrazione, in assenza di precedente infezione da SARS-CoV-2;

✅ a partire dal 15° giorno se hai ricevuto solo una dose e sei in attesa della seconda, sino al giorno indicato dalle circolari del Ministero della Salute come termine massimo per il completamento del ciclo vaccinale: al momento 42 giorni per Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Moderna, 12 settimane per Vaxzevria di AstraZeneca.

➡ Scarica la certificazione verde con SPID da Puglia Salute http://rpu.gl/certificazione-verde-covid-19