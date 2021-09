PUGLIA VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 9 SETTEMBRE

VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 9 SETTEMBRE

Sono 5.545.657 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.263.489).

ASL BARI

La campagna vaccinale della ASL di Bari procede in modo regolare: sono 5121 le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore nei punti vaccino territoriali, di cui 1804 prime e 3317 seconde dosi. Di queste 1376 sono state eseguite soltanto nell’hub Fiera del Levante a Bari. Ad oggi la campagna vaccini della ASL è riuscita a coprire l’87 per cento della popolazione residente in provincia con almeno una dose a fronte del 76 per cento che ha completato il ciclo vaccinale: in generale in tutti i comuni della provincia di Bari la percentuale di prime somministrazioni è piuttosto elevata, oscilla infatti fra l’81 e il 91 per cento. E’ vicina all’80 per cento la copertura della fascia di età 12 – 19 anni con prima dose e già il 50 per cento dei giovanissimi ha raggiunto il ciclo completo di immunizzazione.

ASL BRINDISI

Proseguono le vaccinazioni anti Covid nella Asl di Brindisi. Nei centri attivi nella provincia, a fine giornata, si può accedere senza prenotazione fino a smaltimento delle dosi.

Domani, 10 settembre, saranno aperti dalle 14.30 alle 21 il centro di Bozzano a Brindisi, il palazzetto dello sport di Ceglie Messapica e la scuola primaria di San Donaci. Dalle 14.30 alle 18 sarà attivo il centro nella palestra della scuola Falcone a Mesagne e dalle 14.30 alle 20.30 quello nella struttura tensostatica di Oria. Conforama a Fasano, invece, sarà aperto dalle 9 alle 14 e dalle 14.30 alle 20.

ASL BT

Continua a salire la percentuale dei cittadini della provincia Bat che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino: al momento è l’81 per cento degli aventi diritto mentre il 63 per cento ha già completato il ciclo vaccinale. In tutti i comuni della Asl i dati sono incoraggianti: ad Andria e Barletta ha la prima dose di vaccino l’81 per cento della popolazione, a Bisceglie l’83, a Canosa il 78, a Margherita di Savoia l’80, a Minervino l’82, a San Ferdinando il 77, a Spinazzola l’83, a Trani l’82, a Trinitapoli il 76.

ASL FOGGIA

Sono 808.217 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’81,9% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 67,5% degli over 12.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 36.521 ultraottantenni (pari all’88,3%) su 38.954 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94%); 47.985 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all’82,7%) su 54.214 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92,7%); 57.276 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 76,4%) su 67.680 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’89,7%); 66.687 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 71%) su 77.663 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’88,3%); 53.111 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 59,9%) su 65.698 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 73,1%); 40.004 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 53%) su 51.263 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 65,9%); 40.261 persone di età compresa tra 29 e 20 anni (pari al 52,7%) su 53.232 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 67,7%); 21.854 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 41,2%) su 32.995 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 61%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 156.486 dosi di vaccino di cui 19.162 a domicilio.

ASL LECCE

Oltre 4000 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri di cui 268 a studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

Le altre vaccinazioni sono state eseguite: 276 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 203 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 265nel PTA di Gagliano del Capo, 36 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 275 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 370 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 831 nella Caserma Zappalà di Lecce, 251 nella RSSA comunale di Martano, 251 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 270 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 79 nell’edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 180 nel Dea Fazzi, 116 dai Medici di medicina generale.

ASL TARANTO

Continua la campagna vaccinale in ASL Taranto. Presso gli hub, ieri pomeriggio sono state registrate 432 vaccinazioni, così suddivise: a Taranto, 135 all’Arsenale e 25 alla SVAM; in provincia, 34 a Ginosa, 99 a Grottaglie, 63 a Martina Franca e 76 a Massafra. Stamattina, invece, sono state somministrate 1.485 dosi di vaccino: 257 all’Arsenale e 245 alla SVAM a Taranto, 164 a Ginosa, 171 a Martina Franca, 194 a Manduria e 454 a Massafra.