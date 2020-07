Puglia, Terza Commissione, le audizioni del Direttore del Dipartimento salute Montanaro

“La strategia – ha chiosato Montanaro – è stata quella di riequilibrare la distribuzione dei posti letto nelle strutture di I e II livello in ogni Provincia, evitando la duplicazione dei servizi e cercando di utilizzare i posti letto anche negli ospedali di base per le attività di elezione. Le risorse a disposizione, che ammontano a 10 milioni di euro, ci consentiranno di riformulare il sistema sanitario regionale con tempi e professionalità adeguati”.

Per quanto riguarda invece il riconoscimento dei buoni pasto per i dipendenti ASL e le procedure di mobilità volontaria compartimentale e concorsuali per infermieri, temi sollecitati dal Movimento 5 stelle, Montanaro si è riservato di presentare alla Commissione due distinte relazioni che daranno conto dello stato dell’arte delle questioni dopo l’incontro previsto per domani con i dg delle aziende sanitarie sui bilanci 2019 presentati lo scorso 30 giugno.