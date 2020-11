PUGLIA, TAMPONI: L’ESITO SI VERIFICA ONLINE – IL LINK

Il sistema per verificare l’esito del proprio tampone diventa informatizzato.

Chi ha eseguito un test per la ricerca di Covid-19 può, tra le 36 e le 72 ore successive, accedere alla pagina dedicata su Puglia Salute, Esito tampone Covid-19, e immettere il proprio codice esame per verificarne il risultato. A tal fine riceverà dal Dipartimento di prevenzione un modulo con il codice relativo al proprio test e le istruzioni per conoscere l’esito.

L’accesso è consentito tramite codice fiscale o con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’esito non equivale a referto. In caso di esito positivo, il Dipartimento fornirà le indicazioni necessarie alla gestione del caso. In caso di esito negativo, si raccomanda comunque di continuare a seguire le misure di igiene e prevenzione.