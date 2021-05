Puglia, si va verso la zona bianca

Ormai la situazione dei contagi e’ sotto la soglia di rischio,meno di 50 casi ogni 100mila abitanti.

Situazione pandemia. Oggi,venerdi’,non sono attese novita’ da Roma.La puglia anche nella prossima settimana restera’ in zona gialla,ma da meta’ giugno potrebbe tornare la normalita’,il giallo.Ormai la situazione dei contagi e’ sotto la soglia di rischio,meno di 50 casi ogni 100mila abitanti,e per questo e’ gia’ scattato il conteggio delle tre settimane necessarie per transitare dal giallo in bianco.

L’unico dato che continua a preoccupare e’ quello dei decessi,che non sembra essere in linea con la decrescita degli altri indici.Ieri sono stati segnalate altre 31 vittime.I tecnici sostengono che e’ tutto normale,ma invitano a non abbassare la guardia.La ripida calata della pandemia e’ dovuta a due fattori:l’arrivo del caldo e l’incremento delle vaccinazioni.Ma il virus resta sempre in agguato,guai ad abbassare la guardia.