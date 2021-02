La Giunta regionale ha deliberato di disporre che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali adottino adeguate misure per il rispetto dei tetti relativi alla farmaceutica convenzionata per il 2021 e ha dato mandato ai Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR di porre in essere le azioni per il potenziamento delle attività di controllo nei confronti dei medici prescrittori che non rispettivo le linee guida regionali ed aziendali in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci, determinando un utilizzo inappropriato delle risorse pubbliche ed il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a:

farmaci riconducibili alla categorie terapeutiche per le quali nel corso del 2020 risulta essere stato registrato un marcato scostamento nei consumi rispetto alla media nazionale, quali:

Omega-3-trigliceridi inclusi altri esteri e acidi – ATC C10AX06 – (+37% rispetto alla media nazionale);

Antibatterici per uso sistemico – ATC J01 – ed in particolar modo i farmaci riconducibili alla categoria di:

CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE (+33% rispetto alla media nazionale) quali ad es. i p.a. CEFDITOREN, CEFIXIMA e CEFTRIAXONE;

MACROLIDI quali ad es. i p.a. CLARITROMICINA e AZITROMICINA.

FLUOROCHINOLONI (+43% rispetto alla media nazionale) quali ad es. i p.a. CIPROFLOXACINA, LEVOFLOXACINA e PRULIFLOXACINA.

Inibitori della Pompa Protonica – ATC A02BC – (+22% rispetto alla media nazionale) ed in particolar modo ai principi attivi ESOMEPRAZOLO, LANSOPRAZOLO e PANTOPRAZOLO;

Anti Infiammatori (FANS) – ATC M01A – (+62,5% rispetto alla media nazionale) ed in particolar modo ai principi attivo DICLOFENAC, ETORICOXIB, KETOPROFENE, IBUPROFENE, NIMESULIDE;

Farmaci di natura sintetica o biotecnologica ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica convenzionata, rispetto ai quali risultino disponibili i rispettivi generici equivalenti ovvero biosimilari a minor costo, quali: