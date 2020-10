Gli ospedali pugliesi reggono ancora l’onda d’urto della seconda emergenza coronavirus. Ma la provincia di bari e’ gia’ in affanno.Il barese e’ l’area in cui maggiormente il virus sta mietendo contagi,e quella piu’ esposta ai ricoveri.Per questo negli ospedali destinati alle cure covid non ci sono piu’ posti disponibili.Ne resta ancora qualcuno in rianimazione,ma solo per i casi gravissimi.

