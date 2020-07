Puglia, online bando per formazione Operatori socio sanitari

È rivolto a 756 lavoratori. La procedura online sarà disponibile a partire dalle 10 del 27 luglio 2020 e sino alle 13 del 7 settembre 2020

(GdM) – È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, il nuovo Avviso per la formazione e la riqualificazione in Operatore socio sanitario (Oss) degli operatori già impegnati nelle strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale della Regione Puglia: lo annuncia l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

Il bando è rivolto a 756 lavoratori, «grazie a questo Avviso – commenta Leo – perseguiamo l’obiettivo di disporre, all’interno del sistema dei servizi, di una figura unica dedicata all’assistenza di base alla persona qualificata come Operatore socio sanitario. Pertanto è necessario realizzare interventi di formazione e riqualificazione per quegli operatori non Oss in servizio nelle Asl e ospedali del sistema sanitario regionale, per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di Ota, Osa, Adest. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell’ambito sociale o sociosanitario, con esperienza lavorativa di almeno 12 mesi». La procedura on line sarà disponibile a partire dalle 10 del 27 luglio 2020 e sino alle 13 del 7 settembre 2020.