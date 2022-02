Puglia, nuovi Ospedali. Riunite questa mattina I e III Commissione

“ Almeno ci siamo dati un metodo e questo è positivo”. Ha riassunto così i lavori di questa mattina delle Commissioni consiliari I e III, Fabiano Amati, presidente della Commissione Bilancio.

Come si ricorderà, gli organismi consiliari erano stati convocati in seduta congiunta per audire l’assessore alla Salute ed il Direttore dello stesso Dipartimento con l’intento di verificare se alle date previste per la consegna dei nuovi ospedali di Taranto, Monopoli Fasano, Maglie Melpignano, Andria e Bari Nord, corrispondesse anche la conclusione di tutti gli adempimenti diversi dalla cruda costruzione in grado di rendere funzionante ogni ospedale: viabilità, servizi di mensa e lavanderia, personale.

Insomma se le date indicate per la consegna fossero il risultato di una vera e propria Programmazione sanitaria.

Pressocchè totale la disponibilità manifestata dal nuovo assessore alla Salute, Rocco Palese, che tornerà in Commissione nella prima seduta utile di aprile per illustrare, struttura per struttura, quanto chiesto dall’organo politico del Consiglio. Dopo, si potrà procedere insieme, Commissioni e Dipartimento, ottimizzando il lavoro fin qui svolto.

Sono intervenuti nerl dibattito odierno: il presidente Amati, l’assessore Palese, i consiglieri commissari Zullo,Galante e Tammacco