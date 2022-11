Puglia, new entry in Consiglio regionale

Romito e Cera subentrano a Bellomo e Gatta eletti alla Camera.

di Redazione Norbaonline

Cambia in parte fisionomia il Consiglio regionale della Puglia. Al posto dell’ex capogruppo della Lega Davide Bellomo e del forzista Giandiego Gatta, eletti alla Camera, subentrano Fabio Saverio Romito e Napoleone Cera, primi dei non eletti rispettivamente nel Collegio di Bari e in quello di Foggia. Per Napoleone Cera si tratta di un ritorno in Consiglio regionale, ma rispetto alla passata legislatura siedera’ nei banchi dell’opposizione. Per Romito, consigliere comunale di Bari, invece e’ un esordio.