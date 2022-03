Puglia live, dopo 38 anni viene chiamata alla Presidenza una donna Grazia Guida eletta Presidente AFORP

Grazia Guida eletta Presidente dell’Associazione AFORP Puglia e Basilicata

18/03/2022

Dopo 38 anni viene chiamata alla Presidenza una donna Grazia Guida eletta Presidente dell’Associazione AFORP Puglia e Basilicata

Bari, 18.03.2022 – Grazia Guida, 62 anni, dopo un lungo periodo vissuto all’interno dell’Associazione ricoprendo la carica prima di Segretario Generale e dopo di Vice Presidente e rappresentante del coordinamento Donne AFORP, è stata eletta nuovo Presidente dalle imprese associate.

Attiva nel mondo del volontariato, attenta ai valori del territorio e delle rappresentanze di categoria, accetta l’incarico, consapevole di rappresentare le imprese sul territorio evidenziandone le loro capacità di fare impresa con dignità e valori.

Ringrazia il Presidente uscente Marchitelli per il lavoro svolto durante il suo mandato.

E’ stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che risulta così composto, con le relative deleghe associative di rappresentanza territoriale, conferite durante i lavori di insediamento dello stesso organo esecutivo: Vito De Mitri (Vicepresidente), Franco Di Bella (Consigliere territoriale per la provincia di Bari e rappresentanza sindacale con consulenza legale, fiscale e amministrativa), Antonio Mancarella (Consigliere territoriale per la provincia di Taranto e Responsabile Comunicazione associativa), Ornella Miano (Consigliere territoriale per le province di Lecce e Brindisi), Michele Laranga (Consigliere territoriale Basilicata), Oreste Iavazzo (Segretario Generale e Tesoriere).

Per l’Area comunicazione è stata conferita la delega alle attività editoriali al Dott. Andrea Lorusso.

Gli associati hanno anche eletto il nuovo collegio dei Probiviri che risulta formato da: Giovanni Spagnoletta, Marcello Tedesco, Anna Linda Caponio.