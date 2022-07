Puglia, lavori Commissione Bilancio, aggiornamento stato lavori nuovi ospedali pugliesi

Nel corso della seduta, è stato fatto il punto sullo stato dei lavori per la realizzazione dei nuovi ospedali pugliesi, alla presenza dell’assessore alla sanità, dei direttori dei lavori e dei RUP.

Per ciò che attiene l’ospedale Monopoli-Fasano, su richiesta dell’Asl Bari il punto è stato aggiornato a lunedì prossimo.

Slitta invece al 18 novembre 2022 il termine per l’ultimazione dei lavori dell’ospedale San Cataldo di Taranto, previsto per il 10 agosto prossimo. A detta degli intervenuti i lavori proseguono con un avanzamento pari al 73 per cento dell’opera. Le unità lavorative impegnate sono 320 operanti su tre turni. Rimangono iscritte solo due riserve per circa 2 milioni di euro relative alla richiesta di compensazione dovuta all’aumento dei costi dei materiali. Sono in corso i lavori di finitura delle camere di degenza. La sospensione dei lavori riguarda i quadri elettrici e i trasformatori in mancanza del materiale. Si sta procedendo alla parte di impiantistica e all’allestimento degli ascensori.

Nessuna certezza ancora in merito al reperimento della somma di 105 milioni di euro necessari per l’acquisto di arredi e attrezzature. A tal proposito, l’assessore Rocco Palese ha confermato però che è massimo l’impegno da parte del governo regionale a far accelerare i tempi perché venga emesso quanto prima dal Governo nazionale, il decreto di assegnazione delle risorse a valere dei Fondi europei, per le quali è stata interessata la struttura della Commissione europea.

Il presidente Amati ha invitato l’assessore a valutare possibili soluzioni alternative, aggiornando la seduta a lunedì prossimo.

Si aspetta ancora la sottoscrizione del contratto per l’aggiudicazione della progettazione definitiva del nuovo ospedale del sud Salento Maglie-Melpignano, a seguito del tempo fatto trascorrere per le eventuali impugnative con domanda cautelare dell’atto di aggiudicazione. Il RUP ha spiegato che si sta procedendo con la verifica degli atti di gara e che entro il 15 luglio verrà inoltrato alla Sezione regionale autorizzazioni ambientali il procedimento di VAS richiesto dagli enti, a cui seguirà la verifica.

La Commissione attende, quindi, nota scritta dell’avvenuta sottoscrizione del contratto.

Relativamente alla realizzazione dell’ospedale di Andria, l’ASL BAT è intervenuta per comunicare alla Commissione che si sta procedendo con la verifica attenta e puntuale della documentazione aggiornata per poter procedere con l’accordo di programma, in collaborazione con ASSET. L’assessore ha inoltre confermato la disponibilità della somma di 150 milioni di euro in aggiunta ai 138 milioni già impegnati per la realizzazione dell’opera, in virtù delle varianti sopraggiunte per rendere una struttura di II livello.

Per l’ospedale di Molfetta-Bisceglie, i dirigenti dell’ASL BAT hanno spiegato che sono state realizzate due ipotesi di studio di fattibilità, nel cui quadro economico di 192 milioni e 500 mila euro, rispetto ai 106 milioni disponibili, è stata inserita anche la posta di arredi e attrezzature.

Si attende quindi che l’ASL trasmetta gli studi di fattibilità alla Commissione e ai sindaci. Seguirà aggiornamento della seduta sul punto.