Puglia, la Giunta ha preso  atto dei Bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie

La Giunta ha preso atto dei Bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie e ha approvato il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2020, con : 1. Stato Patrimoniale; 2. Conto Economico; 3. Nota Integrativa raccordo Contabilità Finanziaria e Contabilità Economica; 4. Rendiconto Finanziario; 5. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA Gestione sanitaria accentrata. Ha approvato il bilancio di esercizio della GSA per l’anno 2020, ha autorizzato il Responsabile della GSA, nonché Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti ad effettuare eventuali riclassifiche sul Sistema NSIS del Ministero della Salute.