Puglia la Giunta approva programma di InnovaPuglia, piano vaccinazione e proroga servizio di ossigenoterapia

La Giunta ha approvato il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore (PPSSA) per gli anni 2021-2022-2023 redatto da InnovaPuglia S.p.A. in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, stabilendo contestualmente che i progetti afferenti il Dipartimento dello Sviluppo Economico, previsti dal PPSA, saranno sottoposti ad approvazione con successivo e separato provvedimento e che le priorità delle attività da svolgersi in favore delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale da parte del Soggetto Aggregatore, siano definite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La spesa per il 2021 rinveniente dal presente atto, è pari a € 4.579.655,86 (IVA inclusa), cifra per la quale è prevista la seguente ripartizione, elaborata sulla base delle attività realizzate nel corso del 2020: 75% delle attività pari a € 3.434.741,90 IVA inclusa, da svolgersi per la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e il 25% delle attività pari a € 1.144.913,96 IVA inclusa, da svolgersi per la Sezione Raccordo al Sistema Regionale.

La Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo regionale per la prenotazione della vaccinazione anti COVID-19 per la popolazione residente di età compresa tra 12 e 69 anni, secondo la calendarizzazione progressivamente definita dal Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza epidemiologia da Coronavirus e dalla Cabina di Regia regionale per la gestione della vaccinazione anti-covid, con oneri a carico SSR, tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private. La giunta ha dato mandato alla Direzioni Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Sistemi Informativi aziendali, di provvedere ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie ai propri sistemi informativi CUP, al fine di garantire, in tempi brevi, l’espletamento delle attività di prenotazione CUP all’Accordo da parte delle Farmacie Convenzionate.

Le Direzioni Generali delle ASL dovranno rendere disponibili alle Federfarma provinciali di competenza opportuni manuali con le istruzioni operative utili a garantire il corretto espletamento delle attività di registrazione CUP così come dovranno provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spettanze dovute alle farmacie convenzionate per le attività svolte. Gli oneri stimati derivanti dall’adozione di questo provvedimento ammontano complessivamente a euro 2.364.250,00.

La Giunta ha approvato una ulteriore proroga, fino alla fine dello stato di emergenza, quindi fino al 31 dicembre 2021, delle norme contenute nella delibera “Emergenza COVID-19. Disposizioni straordinarie e transitorie in merito alla prescrizione di Ossigeno terapia liquida domiciliare da parte dei Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera scelta.

Infatti per risolvere le molte e complesse criticità legate alla diffusione del Covid 19, sono state emanate disposizioni straordinarie e transitorie finalizzate a consentire la prescrizione in deroga, da parte dei Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera scelta, del servizio di Ossigeno terapia liquida domiciliare (OTL) a pazienti COVID-19, facendo ricorso alla fornitura aggiudicata in gara regionale dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia per pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica.

