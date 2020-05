Gli accordi dei mesi scorsi, ammesso e non concesso che fossero definitivi, sono comunque saltati. Siamo entrati in una nuova fase politica, e per questo bisogna ragionare diversamente. Le prossime regionali si decideranno regione per regione, e la Lega non intende essere assente al sud.

