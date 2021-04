Puglia, in Terza Commissione aggiornamento vaccini

Terza commissione ancora sui vaccini. Autismo: servizi per i minori e criticità

Puglia: 34mila persone fragili vaccinate in ambulatorio o a domicilio dai sanitari di medicina generale. Sono dati relativi a domenica 11 aprile, ma il numero aumenta ovviamente ogni giorno, ha fatto presente il direttore del Dipartimento alla salute Vito Montanaro, nel corso della seduta della terza commissione consiliare (sanità e servizi sociali), del Consiglio regionale della Puglia, completando l’audizione sulle vaccinazioni anticovid ad opera dei medici di base, chiesta dalla consigliera Lucia Parchitelli.

Montanaro ha ribadito l’obiettivo di almeno 25mila vaccinazioni complessive al giorno in Puglia, target minimo a livello nazionale. La situazione negli hub in tutta la regione viene monitorata continuamente, con aggiornamenti anche ogni quarto d’ora. Precedenza agli over 80 non ancora vaccinati, in grado di accedere autonomamente ai siti vaccinali. Per i non autosufficienti e i fragili ci sarà la vaccinazione a casa. Il 71% degli ultraottantenni pugliesi ha ricevuto una dose, il 41,4% entrambe.

Al momento sono disponibili 14mila dosi AstraZeneca e 6mila Moderna. Per il 14 si attendono 104mila dosi. La disposizione è di esaurirle tutte. La priorità è vaccinare.

Per il resto, la seduta convocata dal presidente Mauro Vizzino è stata dedicata ai problemi dei servizi socio sanitari per i minori con autismo. I problemi delle famiglie, l’insufficienza delle risorse, l’attività dei centri diurni per i ragazzi e i bambini affetti da sindromi dello spettro autistico sono stati affrontati con la partecipazione di molte associazioni e su richiesta dei consiglieri Donato Metallo, Francesco Paolicelli, Antonio Gabellone, Paolo Pagliaro.

Le difficoltà delle famiglie sono tante e pressanti, vanno incrementate le risorse del fondo regionale per l’autismo, superati i ritardi nel pagamento dei buoni di conciliazione, rinnovate le convenzioni e aggiornato il regolamento di gestione. L’assessore regionale ai servizi sociali Rosa Barone ha preso atto di tutte le esigenze rappresentate e si è impegnata ad attivare con l’assessore alla salute Lopalco il tavolo regionale sull’autismo, la terza commissione lo chiederà ufficialmente, ha comunicato il presidente Vizzino, raccogliendo le richieste dei commissari e delle famiglie e soggetto auditi. (fel)