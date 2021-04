Puglia, in Prima Commissione debiti fuori bilancio e nuovo ospedale del Salento

I lavori della I Commissione

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza, con l’astensione del presidente e dei consiglieri di minoranza, il disegno di legge che con un emendamento ha assorbito otto provvedimenti contenenti debiti fuori bilancio per un totale di 163 mila 683 euro.

Altri otto disegni di legge iscritti all’ordine del giorno sono stati stralciati a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del consigliere Giannicola De Leonardis. Saranno quindi auditi nella prossima seduta i dirigenti delle Sezioni di merito e l’Avvocatura regionale che dispone i provvedimenti.

Ad inizio lavori, la Commissione ha ascoltato la dirigente della Sezione supporto legislativo Emma Ruffino e il direttore generale di InnovaPuglia, per chiarimenti in merito alle criticità rilevate dall’attestazione tecnico normativa relativamente al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la liquidazione in saldo, nei confronti della società in house InnovaPuglia Spa, per un progetto riguardo all’estensione del sistema di gestione digitale della comunicazione e diffusione delle informazioni istituzionali verso la rete dei Pugliesi nel Mondo. Già nella seduta precedente era stato ascoltato nel merito il dirigente della Sezione internalizzazione Giuseppe Pastore, il quale aveva spiegato che il debito fuori bilancio è da riconoscere nella misura del 40 per cento dell’importo dovuto a InnovaPuglia, della cui somma è mancata l’iscrizione nel bilancio autonomo e nella rendicontazione non è stata considerata come residuo da confermare. Queste deduzioni sono state oggetto dell’audizione odierna, su cui è stato ascoltato il parere della dirigente Ruffino, la quale ha confermato che le deduzioni apportate dalla Sezione competente danno conto di quanto accaduto nelle fasi amministrative susseguitesi. Le motivazioni addotte dal direttore generale di InnovaPuglia sul caso specifico, sono da attribuirsi al ritardo con cui la società in house ha trasmesso alla Regione la rendicontazione contenente le spese sostenute per l’attività commissionata.

La partecipazione ai lavori odierni, del direttore generale di InnovaPuglia ha consentito alla Commissione di avere la conferma che non ci sono ulteriori riconoscimenti di debiti fuori bilancio nell’ultimo quinquennio da parte di InnovaPuglia, la cui richiesta era stata avanzata dai consiglieri Ignazio Zullo, Saverio Tammacco e Antonio Tutolo. In più, alla Commissione sarà fornito l’elenco in cui sono riportati gli affidamenti con i relativi beneficiari e importi (il cui totale ammonta a 220 milioni di euro), completo di date di inizio e fine attività del progetto e importo del singolo affidamento. Su richiesta del presidente Amati, l’elenco sarà integrato con le ragioni sociali dei fornitori e il soggetto del progetto.

Neanche con l’audizione di oggi del direttore generale dell’Asl di Lecce e del RUP per i lavori di realizzazione del nuovo ospedale del Salento, si è potuti venere a conoscenza del cronoprogramma per la presentazione degli elaborati per l’esecuzione della VAS. Ricordiamo che nella seduta precedente il punto era stato aggiornato, per poter conoscere la data precisa ai fini dell’adeguamento degli elaborati necessari per la realizzazione del nuovo ospedale e ritenuti indispensabili dalla Sezione regionale per le autorizzazioni ambientali. Da parte del RUP si è avuta notizia che entro la fine del mese di aprile sarà redatto un protocollo d’intesa fra i Comuni di Maglie e Melpignano, Asl e Regione, al fine di recepire tale esigenza. Pertanto, il presidente Amati ha annunciato che sarà predisposta ulteriore audizione per il primo lunedì di maggio, in considerazione dell’urgenza di procedere con la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, sollecitata a gran voce dai cittadini.