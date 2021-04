Puglia, in Prima Commissione approvati debiti fuori bilancio con audizioni in merito

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza, con l’astensione del presidente e dei consiglieri di centrodestra, il disegno di legge che con maxiemendamento ha assorbito tredici provvedimenti contenenti debiti fuori bilancio per un totale di 192 mila 980 euro. .

Prima di passare all’esame dei disegni di legge iscritti all’ordine del giorno, in virtù di una esplicita richiesta avanzata nella seduta precedente dal consigliere Giannicola De Leonardis (FdI), su alcuni provvedimenti sono stati ascoltati, per chiarimenti, i dirigenti responsabili dei procedimenti. In particolare hanno relazionato nel merito i dirigenti delle Sezioni contenzioso amministrativo, coordinamento servizi territoriali e strategie e governo dell’offerta. Assente invece il dirigente della Sezione amministrativa dell’Avvocatura, motivo per cui sono stati stralciati altri due disegni di legge, per i quali saranno nuovamente richieste le audizioni.

Tra le richieste di chiarimento da parte del consigliere De Leonardis, anche quella di capire se è possibile avere cognizione della quantità di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. Dalla risposta ricevuta è emersa la volontà, da parte dei dirigenti, di ricostruire un quadro completo sui numerosi provvedimenti, le cui richieste di riconoscimento della debitoria, continueranno a giungere ancora al vaglio del Consiglio regionale.

Dalle delucidazioni avute dai dirigenti interpellati, si tratta di debiti derivanti da contenziosi le cui spese a volte ammontano al rimborso di spese di giudizio per quattro gradi di sentenze.

Oppure all’emissione della Regione di atti ingiuntivi a seguito di infrazioni redatte dagli organi verbalizzanti, che però non vengono pagate entro i termini stabiliti. O ancora per contenziosi legati a revoche di accreditamento di strutture sanitarie per carenza di requisiti.