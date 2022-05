Puglia, in commissione bilancio verifica sull’andamento della spesa degli ospedali di Maglie-Melpignano, Taranto, Monopoli-Fasano e Andria

Nel corso della seduta si è svolto il seguito dell’audizione per la verifica periodica sullo stato di attivazione della programmazione finanziaria per l’edilizia ospedaliera e verifica sull’andamento della spesa degli ospedali di Maglie-Melpignano, Taranto, Monopoli-Fasano e Andria.

Relativamente all’anomalia emersa in fase di aggiudicazione della progettazione dell’ospedale di Maglie-Melpignano, il RUP ha comunicato che è stato attivato e concluso il procedimento di verifica. Pertanto, nei prossimi giorni avverrà la stipula del contratto con il raggruppamento aggiudicatario della gara e nel frattempo dovrebbe concludersi anche il procedimento relativo all’assoggettamento a VIA. Rimane però un’aggiudicazione provvisoria fino alla decorrenza dei 35 giorni, termine previsto per legge. In caso di impugnazione, senza domanda cautelare intendono procedere, altrimenti attenderanno la decisione sull’istanza cautelare.

Per quanto attiene lo stato dei lavori dell’ospedale San Cataldo di Taranto, l’aggiornamento alla seduta odierna era scaturito a seguito delle incerte disponibilità economiche utili per avviare le gare per gli arredi e attrezzature, in considerazione del paventato rischio di avere una costruzione ultimata ma non funzionante.

Da parte del direttore generale dell’Asl di Taranto è giunta la rassicurazione che è stata inviata la documentazione completa relativa alla perizia di variante, mentre dall’assessore alla sanità la notizia che la Regione è riuscita a far rientrare nei Fondi per la transizione 2021-2027 i 105 milioni di euro necessari per l’acquisto di arredi e attrezzature. Si è in attesa della comunicazione ufficiale dell’avvenuta accettazione, ma esiste la destinazione e la quantificazione del Fondo già dichiarato ammissibile. L’assessore ha aggiunto che rispetto alle schede predisposte dall’Asl, la stessa si può attivare già da subito per le procedure di gara per evitare perdite di tempo.

Per l’ospedale Monopoli-Fasano, la cui fine lavori, prevista per il 25 aprile 2023, era stata già annunciata la volta scorsa, resta il problema della presenza media di maestranze al giorno, per cui è stato chiesto l’incremento per arrivare a 160 unità lavorative.

In relazione alla richiesta da parte della Corte dei Conti a fare luce sul protrarsi dei tempi e l’aumento di spesa, il direttore generale dell’ASL Bari ha detto di aver consegnato tutta la documentazione contenente gli atti riguardanti il cantiere, accompagnati da specifiche relazioni.

Il RUP ha precisato che l’andamento dei lavori è monitorato mensilmente e ad oggi si può dire di essere al 73 per cento del tempo trascorso rispetto al tempo derivante dalle determinazioni del CCT. Sono stati eseguiti lavori opzionali per 36,462 milioni di euro pari al 46 per cento dell’importo contrattuale ipotizzato. Su arredi e attrezzature e altre opere di minore entità è stata formalizzata la richiesta di un ulteriore finanziamento di tre milioni di euro, che vanno a sommarsi ai trenta milioni già previsti a valere dei fondi art. 20 della legge 67 del 1988.

In merito all’opportunità rilevata dal presidente della Commissione, di fare chiarezza sulle due determinazioni deliberate dal Collegio consultivo tecnico contenenti aumenti di spesa, il RUP ha evidenziato che i legali sono allarmati sulla vicenda. In particolare, dallo stesso presidente sono state evidenziate le incongruenze riportate nella prima determina del CCT, con cui si concede un importo aggiuntivo di 7,8 milioni di euro calcolati su un arco temporale che include anche tempi in cui il Covid non si era ancora manifestato.

Dalla direzione dei lavori invece giunge la segnalazione che i 322 giorni calcolati per l’esborso degli oltre 7 milioni vanno considerati dalla ripresa dei lavori post lockdown fino ad agosto 2021. Da qui il timore di vedersi applicare il medesimo criterio per il periodo che è intercorso da agosto a marzo scorzo. Inoltre, la direzione lavori, nel report di marzo scorso, ha evidenziato che la perizia di variante energetica di offerta migliorativa, possa incidere sulla variante di programma.

Per l’ospedale di Andria, si è ancora in attesa della verifica di Asset sul progetto e soprattutto la congruità dei maggiori costi, considerato che il costo complessivo dell’opera è stato stimato per 250 milioni di euro.

Asset è stata interessata dall’Asl BAT per procedere con le verifiche, ma la stessa Asset ha evidenziato che in mancanza di un progetto non si può procedere a verifica.

Altro argomento oggetto di audizione ha riguardato lo stato di attuazione della programmazione dell’attività di sequenziamento dell’esoma.

Considerato che in mancanza dell’idonea attrezzatura, il sequenziamento dell’esoma ora viene effettuato fuori regione al costo di 2 mila e 500 euro, il direttore generale dell’ASL Bari, ha confermato che da parte della direzione c’è la massima attenzione al progetto e che si è nella fase ultima per la gara per l’acquisizione dell’apparecchiatura, il cui bando sarà pubblicato entro una settimana.

Nel nuovo Piano dei fabbisogni seguirà un potenziamento delle figure genetiche per sostenere il progetto.

Il direttore della U.O.C. di genetica medica dell’Asl di Bari, ha evidenziato che il progetto dell’esoma fa parte di un progetto più ambizioso che vorrebbe porre la Puglia come Regione leader per dare una risposta diagnostica alle persone affette da malattie rare.

La creazione di un laboratorio in Puglia permetterebbe, in primo luogo, il risparmio di circa un milione e 200.000 euro.

Attualmente in Puglia si è nella media di 150 esoma che si mandano a sequenziare all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ma ce n’è una necessità che va dai 1500 ai 2000 esoma. La sfida maggiore è arrivare a dare un percorso rapido e preciso.

A detta dell’assessore alla sanità, il governo regionale seguirà con molto interesse il progetto e nell’organizzazione del modello sanitario darà un posto di rilievo alla medicina preventiva.

Un aggiornamento sul punto sarà fatto nella prima settimana di luglio.