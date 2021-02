Puglia, in Commissione Bilancio si è parlato di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico

Per l’Asl di Foggia, secondo quanto è stato detto nel corso della sua relazione dal direttore generale Vito Piazzolla, negli ultimi anni è stato faticoso fare delle rendicontazioni, ma comunque tutte le progettazioni sono in via di ultimazione. Per la programmazione 2004 i lavori relativi ai progetti sono stati conclusi e riguardano una quindicina di interventi, le cui somme residuate ammontano a 800 mila euro, da utilizzare eventualmente a seguito di una ulteriore riprogettazione.

Mentre i residui più importanti riguardano i progetti della programmazione 2007, che al netto della rendicontazione sono di un milione di euro sul progetto di adeguamento a norma antincendio per l’ospedale di San Marco in Lamis, per il quale sono stati spesi 926 mila euro e un altro milione di residui derivano dal progetto per la messa a norma degli impianti del P.O. di San Severo, le cui spese ammontano a 890 mila euro. I dati forniti dall’Asl di Foggia sono stati riscontrati dal dirigente regionale della Sezione risorse tecnologiche e strumentali Benedetto Giovanni Pacifico, il quale ha ammesso che c’è un perfetto allineamento con quelli in loro possesso.

Relativamente alla rendicontazione dell’Asl di Taranto ha relazionato il direttore generale Stefano Rossi. Dai dati emersi, per la programmazione 2004, su 16 milioni 994 mila euro spesi per gli interventi previsti, spalmati sull’intera Asl e che hanno riguardato acquisto attrezzature e lavori di adeguamento, residuano un milione 972 mila euro e di questi 200 mila euro sono da rendicontare. Per la programmazione 2007 invece, a fronte di 14 milioni e mezzo di euro di finanziamenti complessivi sono stati spesi 13 milioni, di cui rimangono ancora da rendicontare 4 milioni che sono stati utilizzati per acquisto attrezzature.

Della parte residuante un milione e cento mila euro sono stati programmati in buona parte per acquisto attrezzature da destinare all’ospedale Santissima Annunziata. Anche in questo caso, il dirigente della Sezione ha potuto constatare che vi è allineamento dei dati.

Tutto ancora da rendicontare quanto è stato oggetto di finanziamenti destinati all’Asl di Lecce per le programmazioni 2004 e 2007. Il direttore generale dell’Asl Rodolfo Rollo, non essendo in possesso delle schede analitiche contenenti i lavori effettuati nelle diverse strutture sanitarie corredate dai relativi quadri economici, ha accolto l’invito del presidente Amati di fornirle quanto prima alla Commissione, dopo che però ci sia stato uno scambio di informazioni con la direzione Dipartimentale.

Infatti, è stata la stessa Sezione di competenza che, nel corso della seduta, interpellata dal presidente Amati, ha fornito i dati in possesso riguardanti l’Asl leccese. Pertanto è emerso che, allo stato attuale, relativamente alla programmazione 2004 risultano 9 milioni di euro non rendicontati, anche se pare siano stati spesi per diversi interventi. Per contro, della programmazione del 2007, risulta un residuo di 74 milioni di euro, perché di fatto non sono stati finora rendicontati, anche se 38 milioni sono stati utilizzati per lavori effettuati all’ospedale Vito Fazzi di Lecce e altri 13 milioni e mezzo per l’ospedale di Casarano. Sul punto è intervenuto anche il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, che ha detto che è stata concordata con tutti i dg delle Asl pugliesi un’attività di ricognizione e che appena sarà definitiva, la Asl di Lecce avrà una maggiore attenzione, vista la situazione non definita e la mole di risorse non spese.

A questo punto, al fine di sapere con certezza a quanto ammontano le risorse residue, è necessario che i dati della direzione Dipartimentale coincidano con quelli che fornirà l’Asl. Di conseguenza la prima Commissione, a detta del presidente Amati, seguirà le fasi della riprogrammazione delle somme disponibili allo scopo di spenderle rapidamente.

Nel corso dei lavori, è stata approvata a maggioranza, con sei voti di astensione e quattro favorevoli, la proposta di legge presentata dal consigliere Giannicola De Leonardis (FdI), che prevede la proroga di 45 giorni dell’organo di revisione. La proroga è derivata al fine di assicurare la continuità amministrativa del Collegio dei revisori dei conti, quale organo necessario per il regolare svolgimento dell’attività di controllo sulla gestione finanziaria della Regione Puglia, in considerazione delle difficoltà operative derivanti dalla pandemia in corso che hanno ritardato la nomina del nuovo collegio.

È stato approvato a maggioranza, con il voto contrario di FdI, FI e LPD e l’astensione del presidente Amati, il disegno di legge contenente un debito fuori bilancio pari a 19 mila euro.