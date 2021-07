Puglia, in Commissione bilancio le spese sanitarie per la pandemia

Parere finanziario favorevole della prima commissione a due iniziative legislative già approvate dalle commissioni di merito del Consiglio regionale.

Con il via libera dell’organismo al bilancio, presieduto da Fabiano Amati, passano all’esame dell’Aula, per l’esame finale e l’adozione come leggi pugliesi, la proposta di legge della presidente Loredana Capone per la promozione della parità retributiva tra i generi, il sostegno all’occupazione e all’imprenditoria femminile, per la pdl che implementa il test prenatale non invasivo in gravidanza e quella che incrementa l’accesso ad internet per il superamento del digital divide.

Nell’audizione del dirigente della Sezione Protezione Civile Antonio Lerario, richiesta dal capogruppo di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, la commissione ha esaminato nel dettaglio il quadro sinottico delle spese sanitarie per la pandemia da covid nel 2020, fornito dalla Protezione Civile regionale.

Si tratta di 110milioni di euro, spesi per l’acquisto di dpi e attrezzature, che concorrono alo sbilancio complessivo pugliese, per un totale di 194.500.000 di euro, somma totalmente coperta con manovre del bilancio regionale. Il 5 luglio i Ministeri hanno validato il bilancio sanitario pugliese, prendendo atto delle coperture. Si tratta di verificare come ottenere il rimborso dallo Stato.

Per quanto riguarda la rendicontazione della Protezione Civile, con decreto il Governo ha ripartito tra le Regioni 1 miliardo di euro per l’emergenza iniziale nel 2020.

Alla Puglia 10.826.000 di euro, meno di altre Regioni: i criteri di rendicontazione l’hanno penalizzata, essenzialmente per il termine temporale adottato dallo Stato, ha spiegato Lerario, con la copertura riconosciuta fino all’8 aprile 2020. Il picco della pandemia in Puglia è stato successivo e questo ha creato la differenza.

Lunedì prossimo la commissione tornerà sull’argomento, in una riunione congiunta con la terza, per affrontare nel dettaglio con il Dipartimento salute la parte residua dello sbilancio, per 84.500.000 di euro.

La commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge che unifica in un unico provvedimento i debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive per un totale di 180mila euro.