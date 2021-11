Puglia, in commissione bilancio la rete stradale afferente gli ospedali

I lavori della Commissione bilancio e programmazione

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza, con il voto contrario della minoranza, il disegno di legge che con un maxi emendamento ha assorbito altri nove provvedimenti contenenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un totale di 76.898,65 euro.

I lavori della Commissione sono proseguiti con l’audizione del direttore generale di ASSET Puglia Elio Sannicandro, relativamente alla rete stradale afferente gli ospedali. In particolare vi è la necessità di predisporre uno studio di fattibilità, comprensivo di costi stimati, sugli interventi necessari all’ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale dell’intero bacino epidemiologico afferente ogni ospedale pugliese di primo e secondo livello.

Secondo quanto è emerso, il lavoro prosegue in maniera costruttiva. È stata completata la verifica sugli ospedali presenti ed individuati tutti i comuni nelle sei province che non rispondono agli obiettivi stabiliti in termini di tempo, corrispondenti a 30 – 40 minuti per il raggiungimento degli ospedali. Successivamente saranno individuati i punti problematici e le criticità partendo dal miglioramento dell’accessibilità agli ospedali. Le verifiche interesseranno anche le strade di connessione tra i comuni e gli ospedali. Il presidente Amati ha sollecitato ad Asset la trasmissione del rapporto completo di tutti gli ospedali in esercizio e di quelli in costruzione entro il 15 dicembre, in modo da poter prevedere l’inserimento, nel bilancio di previsione di fine anno, di ulteriori interventi economici necessari per il completamento delle opere infrastrutturali.