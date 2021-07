Puglia, in Commissione Bilancio la problematica dei collegamenti stradali con i nuovi ospedali e spese Covid 2020

Sempre nella seduta convocata dal presidente Amati, la commissione bilancio consiliare ha approvato il disegno di legge che unifica in un unico provvedimento debiti fuori bilancio rivenienti in gran parte da sentenze esecutive.

Nell’audizione del direttore generale di dell’Agenzia di sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) Elio Sannicandro, sulla rete stradale per il collegamento con gli ospedali di primo e secondo livello in Puglia, è stato fornito alla commissione il primo studio di fattibilità in relazione ai quattro nuovi presidi ospedalieri in costruzione in Puglia. È stato redatto, con la collaborazione del Politecnico, secondo gli indirizzi forniti dalla commissione consiliare bilancio. Una verifica delle linee guida Mexa (la metodologia per la redazione di documenti programmatici) ha consentito di riscontrare che i tempi di percorrenza sono sotto i 30 minuti per quasi tutti i comuni nei bacini di utenza, pochi rientrano nei 40′ e criticità riguardano solo Spinazzola. Le stime sono calcolate sulla autoveicoli privati: ambulanze a sirene spiegate dovrebbero avere qualche vantaggio e guadagnare minuti preziosi.

Se ne tornerà a parlare a novembre, sempre in prima commissione, con particolari approfondimenti per Spinazzola, Francavilla Fontana e Noci (riguardo al bacino epidemiologico Monopoli-Fasano). Lo studio di fattibilità verrà esteso agli ospedali esistenti, con indicazioni sul miglioramento della rete viaria, per contenere tutti i tempi di percorrenza nei 30′.

L’Asset ha rinnovato la richiesta di un sostegno economico per le spese necessarie.

Altro oggetto d’audizione, la costruzione dell’ospedale a Maglie-Melpignano. L’Asl di Lecce e il responsabile unico del procedimento contano di pubblicare a giorni il bando di gara e di ottenere entro fine settembre la presentazione delle offerte da parte delle ditte partecipanti. Ai Comuni di Maglie e di Melpignano è stata inviata la documentazione ai fini della VAS, la necessaria valutazione ambientale strategica.

Aggiornamento ai primi di ottobre, per verificare lo stato del procedimento VAS e della valutazione delle offerte per la progettazione definitiva.

Parere favorevole a maggioranza della prima commissione alla proposta di legge per l’inventario e conservazione dell’archivio storico della Gazzetta del Mezzogiorno.

Ancora sulle spese covid 2020

Nuovo step della ricognizione delle spese per il covid, questa volta in una seduta congiunta delle commissioni bilancio (presidente Fabiano Amati) e sanità (Mauro Vizzino).

Il direttore del Dipartimento regionale promozione della salute, Benedetto Pacifico, ha illustrato le schede di dettaglio fornite alle commissioni, precisando che la spesa totale sanitaria per il covid nel 2020 ammonta complessivamente a 369milioni di euro. Di questi, 258 milioni sono stati spesi dalle Asl (il grosso delle spese per l’assunzione di personale) e 110 dalla Protezione Civile regionale. I 19,5milioni di euro di cui si è parlato come disavanzo, non sono una voce ulteriore, ma quanto di tutto l’ammontare non era coperto dallo Stato alla data dell’8 aprile 2021, in sede di verifica Regioni-Ministero. Problema superato definitivamente il 5 luglio, in massima parte con una copertura a valere sul fondo sanitario nazionale: per 28,30 milioni di riserva accantonata dalla gestione sanitaria accentrata, per 79,80 milioni con la quota di payback vincolato al Covid, per 44,60 milioni dall’integrazione dei finanziamenti disposti con vari decreti legge, per 19,80 milioni dal riparto del DL 41/2021 e da residui della gestione sanitaria accentrata degli anni precedenti per 2 milioni. La copertura che fa capo alla Regione Puglia si limita ai 20milioni di euro già stanziati a fine dicembre 2020.

Le tabelle contengono anche indicazioni sul “come” siano state spese le risorse, per voci di spesa aggregate. Verranno forniti dati di dettaglio, da raccogliere attraverso le Asl, entro fine settimana.

Ammontano a 270milioni di euro le risorse assegnate alla Puglia per interventi di cui alla delibera CIPE 51/2019 ex art.20 della legge statale 67/1988. A 245milioni invece i fondi (delibere CIPE 97-98/2008) per interventi ospedalieri da contemplare nell’accordo stralcio della Regione col Ministero della sanità. Rientrano nel secondo importo le opere previste negli studi di fattibilità delle Asl – alcuni già approvati, altri in corso di approvazione – che dovranno essere trasmessi quanto prima a Roma per l’accordo secondo stralcio sulle risorse CIPE 2009. Lo si è appreso dall’audizione di dirigenti della sanità regionale, nel corso della seduta congiunta della prima e terza commissioni consiliari, che chiedono alle Asl adottare al più presto gli studi di fattibilità – compresi i lavori per il nuovo ospedale Nord Barese, di cui non ci sono notizie – per consentire alla Regione di trasmettere gli atti al Ministero entro agosto.

Definita la partita dei 245milioni, si potrà aprire la partita dei 270milioni della delibera del 2019.