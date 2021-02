Puglia, in Commissione Bilancio audizioni su risorse destinate al SSR

Con la seduta di oggi si chiude il ciclo delle audizioni in Commissione bilancio, presieduta da Fabiano Amati, sui fondi ex art. 20 della legge 67/1988, in relazione all’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Oggi è taccato ai direttori generali del Policlinico di Bari e degli Ospedali “Riuniti” di Foggia, alla presenza del dirigente della Sezione risorse tecnologiche e strumentali. Lo scopo dell’audizione è quello di far spendere rapidamente le somme che non state ancora spese, finanziate con gli accordi di programma 2004 e 2007, contenenti il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del SSR.

Sia per il Policlinico di Bari che per il “Riuniti” di Foggia è stato il Commissario di entrambi Vitangelo Dattoli ad illustrare la rendicontazione delle risorse spese e residue degli interventi effettuati.

In particolare, per il Policlinico di Bari, è necessario fare la premessa che allo stato attuale i lavori appaltati risultano tutti conclusi per entrambi gli accordi di programma e le somme tutte rendicontate. L’opera più importante ha riguardato la struttura ospedaliera Asclepios 3, per la quale la somma finanziata è stata di 50 milioni di euro, di cui 46 milioni derivanti dai fondi dell’accordo 2004 e 3 milioni 800 mila euro grazie al concorso di finanziamenti straordinari. Di questi risulta un residuo di 8 milioni di euro.

Dei successivi fondi reperiti dalla programmazione 2007 pari a 11 milioni di euro, a cui si aggiungono quasi altri 6 milioni di euro derivanti da azioni Interreg Italia-Grecia e da rimborsi di progetti retrospettivi, sono stati effettuati i lavori al Padiglione di ostetricia, pediatria, neurologia e oncoematologia pediatrica. Delle somme destinate risulta un residuo di quasi 7,5 milioni di euro.

Nell’ambito degli ulteriori 28 milioni di euro rivenienti dalla programmazione 2007 risultano residui 6 milioni di euro, utilizzati le Cliniche dermo e oculistica e per la dialisi in nefrologia del Padiglione Balestrazzi.

Risulta in corso di affidamento ai servizi di ingegneria il progetto della portata di 3,2 milioni di euro per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Padiglione servizi generali dove sono ubicati la farmacia, uffici e laboratori. Tutti questi dati hanno trovato riscontro da parte del dirigente della Sezione risorse tecnologiche e strumentali Benedetto Giovanni Pacifico.

Per ciò che attiene la rendicontazione degli ospedali “Riuniti” di Foggia, a valere di entrambe le programmazioni, risultano chiusi i movimenti in entrata e uscita. Delle somme rivenienti dall’accordo 2004, di cui sono stati finanziati sette interventi, risulta un residuo di appena 200 mila euro da utilizzare per attrezzature e arredi. Invece delle somme stanziate tramite l’accordo 2007 per un totale di 65 milioni di euro, sono appena pari a 82 mila euro le somme residue. Dell’importo complessivo, 55 milioni sono stati utilizzati per la realizzazione del nuovo plesso ospedaliero per accorpare i reparti dell’emergenza urgenza del P.O. di Foggia e 10 milioni per attrezzature ed arredi. Anche in questo caso, il dirigente della Sezione ha ammesso che c’è un allineamento con i dati in loro possesso.

A questo punto, la Commissione essendo in possesso di tutte le schede analitiche e riepilogative con le fasi di intervento su programmi ammessi a finanziamento, rendicontati, non rendicontati e residui, ha deciso di aggiornarsi a metà marzo, al fine di dare il tempo necessario alla Sezione di competenza per elaborare un piano di interventi attraverso cui sarà possibile rimodulare le somme residue.