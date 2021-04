Puglia, i principali provvedimenti approvati oggi in Giunta settore sanità

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO REGIONALE AD OGGETTO “R.R. 23 LUGLIO 2019, N. 16 <DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO – APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE> MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.”.

La Giunta ha approvato in via definitiva il Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie” con modifiche e integrazioni.

Approvazione dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale delle ASL BA – BR e TA e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico”di Bari.

Considerati i tempi tecnici necessari all’espletamento del procedimento per la nomina dei nuovi Direttori generali, che peraltro potrebbe subire ritardi anche in relazione al perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID 19, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale della ASL BA, della ASL BR, della ASL TA e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari da parte dei soggetti iscritti nell’ Elenco nazionale degli idonei, pubblicato ed aggiornato sul sito istituzionale del Ministero della Salute.

Vi ricordiamo che il dott. Antonio Sanguedolce è stato nominato Direttore Generale dell’ASL BA per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto in data 5/9/2018; il dott. Giuseppe Pasqualone è stato nominato Direttore Generale dell’ASL BR per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto in data 10/9/2018; il dott. Stefano Rossi è stato nominato Direttore Generale dell’ASL TA per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto in data 11/9/2018 e che il dott. Giovanni Migliore è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto in data 11/9/2018.

