Puglia, i lavori della Commissione bilancio 

I lavori della Commissione sono proseguiti con l’audizione del RUP dell’Asl di Lecce relativamente alla verifica periodica sulla programmazione dell’attività di costruzione dell’Ospedale del Salento. Il RUP ha aggiornato la situazione rispetto all’ultima seduta di Commissione, spiegando che nel frattempo si è tenuto un incontro tra i sindaci dei Comuni di Maglie e Melpignano con la dirigente di sezione del Dipartimento opere pubbliche, da cui è emerso che è necessario procedere alla VAS e che, di conseguenza è stato predisposto un piano d’azione per la formulazione degli elaborati necessari per attivare la procedura di VAS, con la collaborazione dei Comuni interessati.

In virtù della richiesta avanzata dal presidente Amati di conoscere quanto prima il cronoprogramma delle fasi che porteranno ad eseguire la VAS, si è ritenuto necessario aggiornare la Commissione sul punto, a meno che il RUP non sia esaustivo prima, facendo pervenire date più precise.

Altro argomento oggetto di audizione, svolta nella seduta odierna, ha riguardato la verifica della spesa sanitaria regionale per le internalizzazioni di servizi di supporto alle attività sanitarie, su richiesta del capogruppo di FdI Ignazio Zullo. Le ragioni di tale richiesta sono state illustrate dallo stesso richiedente, il quale ha anche posto dei quesiti nel merito. Ed in particolare ha chiesto quanto pesano sulla spesa sanitaria regionale rispetto alle esternalizzazioni, quanta efficienza assicurano i servizi internalizzati, quante risorse si tolgono all’assistenza sanitaria, con conseguente mancata erogazione dei LEA in termini di assistenza territoriale, domiciliare e integrata e se è vero che all’interno delle Sanitaservice i lavoratori hanno rivendicato di aver svolto mansioni superiori e se sono state legittimate determinate posizioni.

A rispondere a tali domande erano presenti solo direttori generali e amministrativi delle singole Asl pugliesi. Assenti all’appello, se pur convocati, il presidente Emiliano e l’assessore Lopalco.

Per l’Asl di Bari è intervenuto il direttore amministrativo, il quale ha detto che il 19 febbraio scorso è stato deliberato il cronoprogramma delle attività da internalizzare, tra cui i servizi CUP e 118, ma con caratteristiche differenti. Per la data del primo luglio è prevista l’internalizzazione del servizio CUP, mentre per il primo agosto quella del 118. Finora, il servizio del CUP è stato svolto da personale interno ed esterno che copre il 20-30 per cento delle postazioni, che finora è stato gestito dalla società Exprivia il cui contratto scadrà il 30 giugno prossimo. In previsione di ciò è stato considerato che il servizio sarà gestito da un’unica struttura, il cui piano finanziario prevede un risparmio per il prossimo triennio, visto che si passa ad un costo inferiore rispetto a quello erogato dalla società esterna. L’altro servizio che sarà internalizzato è il 118, che come è noto si tratta di contrattualizzare con contratto di lavoro subordinato persone che hanno svolto attività di volontariato. La convenienza economica non si può mettere a confronto, tant’è che si evidenzia un incremento di costo di circa 8 milioni di euro per il 2021 e a regime si avrà un maggior costo di 9,5 milioni di euro. Sono inclusi però gli investimenti per l’acquisto delle ambulanze a supporto delle postazioni.

Il direttore generale dell’Asl di Ta Stefano Rossi ha relazionato sulla situazione relativa alle internalizzazioni, chiarendo che il servizio del CUP è stato già internalizzato ed è in corso un’importante istruttoria perché avvenga anche quello relativo al 118. Si sta lavorando con l’Asl di Brindisi per l’acquisto delle ambulanze per avere una consistente economia di scala. Pertanto si sta procedendo ad uno schema di avviso pubblico per assumere il personale che oggi conta di un numero pari a 284 unità di cui 110 autisti e 174 soccorritori, tra questi 177 sono dipendenti delle associazioni di volontariato e 106 sono volontari. Dal punto di vista economico a fronte di un costo attuale di 8,8 milioni di euro con l’internallizzazione si arriverebbe a 15,3 milioni di euro.

Per l’Asl di Foggia il processo di internalizzazione è iniziato nel 2019 e completato nel 2020 con i servizi CUP e 118. Di questo ha parlato il direttore amministrativo dell’Asl FG. In termini di costi aggiuntivi non ve ne sono per ciò che attiene il CUP, in quanto la spesa rimane invariata intorno a 3,5 milioni di euro. Mentre per il 118 non può esserci un risparmio, tant’è che a fronte di un servizio già internalizzato per il 60 per cento delle postazioni, vi è un incremento di spesa pari a 4,5 milioni, le cui procedure sono state avviate già il primo gennaio scorso.

Anche per l’Asl di Lecce ha relazionato il direttore amministrativo, il quale ha detto che i servizi di portierato e ausiliariato sono stati internalizzati nel 2011, mentre il servizio CUP nel 2012. Sono partite anche le internalizzazioni relative al servizio 118 gestito da aziende private e sono in corso le operazioni di definizione per internalizzare il servizio di trasporto secondario. Rimane il segmento delle associazioni di volontariato che vede costi diversi perché ci imbattiamo in volontari che devono trovare forme di finanziamento. Sarà definito il percorso in termini economici da cui scaturirà una differenza di 5 milioni di euro.

Della situazione del Policlinico di Bari ha parlato il direttore amministrativo, il quale ha specificato che i soli servizi internalizzati sono stati ausiliariato e portierato, il cui processo si già espletato nell’ottobre 2020. Si è proceduto all’internalizzazione dell’attività di supporto informatico e aziendale. Quindi al netto del servizio 118, le cui competenze non ricadono a loro, si può dire che l’attività di internazionalizzazione per il Policlinico è completata.

Il direttore amministrativo dell’Asl BAT, nel corso del suo intervento, ha rilevato che si sta acquisendo l’idea progettuale di assumere quattro dipendenti per ciascuna postazione di 118 gestita attualmente da associazioni, prevedendo l’incremento di altre due figure da sopperire alle attività di volontariato il cui apporto verrà meno. L’incremento del costo potrebbe non essere eccessivo ma oggi non è possibile prevedere di quanto sarà sforato.

Alla luce di quanto è emerso dagli intervenuti nella seduta odierna, si è reso necessario, su richiesta del consigliere Zullo, che si è dichiarato soddisfatto in parte relativamente ai quesiti posti, di far pervenire alla Commissione entro mercoledì prossimo, da parte di tutte le ASL, un report contenente i dati relativi all’andamento della spesa sostenuta negli anni precedenti dalle singole Asl, alle unità di personale che verrà internalizzato, al fine di capire se i maggiori esborsi andranno a determinare penalizzazioni sui diversi settori dell’assistenza sanitaria.