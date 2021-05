Puglia, i lavori della Commissione bilancio e programmazione

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza, con cinque voti di astensione, il disegno di legge che con un maxiemendamento ha assorbito altri tre provvedimenti contenenti debiti fuori bilancio per un totale di 29.435 euro.

È stato espresso favorevolmente a maggioranza, con cinque astensioni, il parere alla norma finanziaria contenuta nel testo della proposta di legge istitutiva della Fondazione per la formazione politica e istituzionale, a firma dei consiglieri del Gruppo ‘CON Emiliano’, Tupputi, Lopane e Leoci.

Rinviata l’audizione richiesta dal consigliere Francesco Ventola (FdI), degli assessori al bilancio, sanità e diritto allo studio, dei Rettori delle Università di Lecce, Bari e Foggia e dei presidi delle Facoltà di medicina di Bari e Foggia, per chiarimenti relativamente alla variazione di bilancio disposta dalla Giunta regionale, per l’istituzione del corso di laurea in medicina all’Università del Salento.

Il rinvio si è reso necessario in virtù della concomitanza dell’assenza dell’assessore al bilancio Raffaele Piemontese e della decadenza del disegno di legge, per decorrenza dei tempi previsti per la ratifica da parte del Consiglio regionale.

Considerato che la Giunta regionale intende ripresentare un nuovo provvedimento contenente la stessa variazione, la seduta è stata aggiornata e sarà riconvocata appena lo stesso sarà adottato.

L’assenza ai lavori dell’assessore al bilancio ha determinato anche il rinvio dell’audizione richiesta dal consigliere Saverio Tammacco, al fine di conoscere lo stato di avanzamento della spesa prevista, per le finalità disposte in una norma nel bilancio di previsione, destinate alle infrastrutture turistiche di intervento pubblico, eventuali successive previsioni e l’elenco dei beneficiari.