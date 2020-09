Puglia. Emiliano annuncia: “Pierluigi Lopalco sarà il nuovo assessore regionale alla Salute”

L’epidemiologo, chiamato per coordinare la task force pugliese contro il coronavirus, è stato eletto in Consiglio regionale e il presidente della Regione, Michele Emiliano, si prepara a farlo entrare in Giunta nel ruolo di assessore alla Salute. “Lopalco ha avuto il coraggio di sottoporsi al vaglio popolare ed elettorale e ne uscito trionfatore”, ha detto Emiliano. L’assessore in pectore commenta: “Abbiamo fatto un enorme lavoro. Per me è una grande emozione raccontare questo momento, pronto a continuare il lavoro iniziato”.

Pierluigi Lopalco sarà il nuovo assessore alla Sanità della Regione Puglia. Lo ha annunciato oggi il presidente, Michele Emiliano, confermato alla guida della Giunta, nel corso di un punto stampa nel quale ha voluto accanto proprio l’epidemiologo, chiamato per coordinare la task force pugliese contro il coronavirus e ora pronto a fare il suo ingresso in consiglio regionale con quasi 15mila voti ottenuti alle elezioni. “Ha avuto il coraggio di sottoporsi al vaglio popolare ed elettorale e ne è uscito da trionfatore”, ha detto Emiliano, secondo cui “la competenza e serietà di Pierluigi hanno avuto un peso”.

“Ho lanciato la sfida – ha detto ancora Emiliano, in conferenza stampa post elezioni con accanto proprio l’epidemiologo – perché il sistema sanitario pugliese diventi nei prossimi quindici anni il migliore d’Italia. È una sfida alla quale mi voglio dedicare con l’aiuto di Pier Luigi Lopalco e penso che ci possiamo riuscire”.

Da parte sua Lopalco si è detto “emozionato” e “pronto a continuare il lavoro iniziato” con la lotta al covid. “Abbiamo già avuto degli incontri frequenti con i colleghi pediatri che in questo momento svolgeranno un ruolo chiave per rassicurare i genitori, per rassicurare i dirigenti scolastici, se si verificasse qualche caso di febbre o, purtroppo, anche qualche caso di infezione al coronavirus nelle scuole. Siamo preparati per fare questo”.

Secondo Lopalco la Puglia sta dando “una bella prova: siamo ancora in una situazione di circolazione virale che possiamo considerare modesta e insistiamo moltissimo perché tutti i cittadini facciano la propria parte. Noi, per quanto riguarda sanita’ pubblica, stiamo facendo la nostra”.