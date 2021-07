Puglia, diventa nuovamente un giallo la legge sui contratti di formazione specialistic

Formazione specialistica medici, Zullo (FdI): perché due ministri ‘osservano’ la legge pugliese e non quella sarda sempre con tre anni di residenza?”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, ritorna su una vicenda “che non appare per nulla chiara. Diventa nuovamente un giallo la legge sui contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per i medici, scritta e voluta dal Pd, primo firmatario peraltro il capogruppo Caracciolo, ma approvata all’unanimità il 12 maggio scorso.

Dopo la mancata e prolungata non pubblicazione, ecco che viene ‘osservata’ da ben due Ministeri, quello alla salute e quello alla giustizia… proprio quando il presidente Emiliano si appresta a farla tornare in aula per farla modificare. A pensar male si fa peccato, però quasi sempre ci si azzecca.

Ma facciamo un passo indietro. Quando l’11 maggio la proposta di legge arrivò in aula, anche Fratelli d’Italia diede il suo voto favorevole, perché mirava a valorizzare i medici neo laureati grazie a borse di specializzazione con contratti aggiuntivi, finanziati con risorse regionali e con i quali si cerca di colmare il divario tra il fabbisogno regionale effettivo e i posti assegnati e finanziati dallo Stato. Una legge considerata così importante per i giovani pugliesi laureati in medicina che venne anche votata l’urgenza, ovvero che entrasse subito in vigore. Ma dopo un mese, il 14 giugno, dovemmo proprio noi di Fratelli d’Italia sollevare il problema della mancata pubblicazione e sollecitare la presidente Capone.

Fu allora che scoprimmo che la Giunta regionale stava già predisponendo una modifica per cancellare l’articolo che prevede che i beneficiari siano da almeno tre anni residenti in Puglia. Guarda caso le osservazioni dei due ministeri sono proprio su questo articolo.

E allora prima che in Consiglio regionale ci si trovi di fronte a questa modifica a favore di laureati che non hanno conseguito la laurea in Puglia, ma in altri Atenei, vogliamo porre alcune domande che se dovessero rimanere senza risposta ci farebbero pensare che davvero le ‘osservazioni’ possono essere state suggerite a Roma da Bari.

La prima: perché il Ministero della Salute e quello alla Giustizia ‘osservano’ la legge pugliese e invece il Governo ha rinunciato all’impugnativa di un’analoga legge regionale approvata dalla Sardegna? Il Consiglio regionale sardo, nel marzo del 2020 (praticamente un anno prima) aveva in prima battuta approvato addirittura una permanenza in Sardegna di dieci anni, nell’arco di venti. Il tempo venne considerato lunghissimo e intervennero le osservazioni del Governo.

Il termine fu ridotto a tre e il Governo rinunciò all’impugnativa (si allega link http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13784).

La seconda: nel gennaio di quest’anno (pubblicazione sul BURP n. 14) la Giunta regionale ha approvato contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia agli aventi titolo che siano iscritti presso uno degli Ordini dei medici pugliesi che abbiano la residenza in Puglia da almeno tre anni dalla firma del contratto.

Cosa è cambiato? Come mai viene osservata una legge pugliese che fissa il termine di tre anni e il governo ha rinunciato a impugnarne una sarda che prevede lo stesso tempo? E come mai la giunta Emiliano approva contratti di lavoro triennali e poi, per questo provvedimento, sostiene che i tre anni sono incostituzionali e chiede modifica al Consiglio regionale?

Per questo scriveremo ai ministri che hanno ‘ispirato’ Emiliano o che quest’ultimo ha ispirato, per chiedere come mai la legge regionale sarda è costituzionalmente legittima e quella pugliese no. I pugliesi per la nostra Costituzione sono diversi dai sardi?

Oppure qualche ‘contratto’ è stato promesso da Emiliano a qualche non residente in Puglia negli ultimi tre anni? Appunto, a pensar male si fa peccato…”.