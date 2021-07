Puglia, DEU Foggia, Fratelli d’Italia: “Apprezziamo attenzione di Piemontese”

DEU Foggia, Fratelli d’Italia: “Apprezziamo attenzione di Piemontese, collaboriamo per scongiurare operazione finanziaria troppo favorevole al privato”

Nota del Gruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“Apprezziamo la tempestiva risposta dell’assessore al Bilancio Piemontese sulla nostra proposta di far contrarre alla Regione Puglia il mutuo di 21 milioni di euro per completare il DEU di Foggia. In questa vicenda nessuno deve e vuole appuntarsi meriti, fatto sta che il sopralluogo di Fratelli d’Italia, potrebbe davvero scongiurare un’operazione finanziaria molto favorevole per il privato, ma moltissimo sconveniente per il pubblico, vale a dire le tasche dei pugliesi.

Attendiamo anche noi di conoscere la relazione tecnica del direttore generale del Policlinico di Foggia, Dattoli, nella convinzione che i conti devono e possono tornare soprattutto nell’interesse dei pugliesi e per garantire una salute migliore ai foggiani”./