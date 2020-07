Puglia, Delibere sanità approvate in Giunta

Modifica Regolamento regionale su “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”.

Con la modifica al regolamento regionale approvata oggi, la Giunta ha concesso agli studi e agli ambulatori odontoiatrici la proroga per l’adeguamento ai requisiti al 31 dicembre 2020.

Approvazione PDTA “Sclerosi Multipla” e pacchetti di day–service. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 951 del 13/05/2013.

La giunta regionale ha approvato il “Percorso Diagnostico Terapeutico Riabilitativo Assistenziale (Pdtra) per la Gestione Clinica Integrata dei Pazienti Affetti Da Sclerosi Multipla”.

Ha approvato anche i pacchetti di day-service per il trattamento della Sclerosi Multipla, e cioè il Day service per la diagnosi nella sclerosi multipla con puntura lombare; il Day service per la diagnosi nella sclerosi multipla senza puntura lombare; il Day- service per il trattamento della ricaduta; il Day- service per valutazione inizio terapie con DMD; e il Day- service Risk – management.

La Giunta ha inoltre confermato le condizioni di appropriatezza delle prestazioni rese nei vari setting assistenziali (ricovero, day-hospital, day-surgery, ecc), riportate nel DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi LEA e ha stabilito che il pacchetto di day- service “Neuroftalmologia” sia erogato dalle Unità Operative di Neurologia.

Approvazione pacchetti di day–service di Gastroenterologia. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 951 del 13/05/2013. Istituzione Tavolo tecnico per il monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni di gastroenterologia.

La Giunta regionale ha approvato nuove proposte di pacchetti day-service riferite alla disciplina/branca di gastroenterologia.

In particolare:

– PAC di diagnosi per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) (P556-555: RCU e malattia di Crohn) con RMN;PAC di diagnosi per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) (P556-555: RCU e malattia di Crohn) senza RMN;

– PAC di sorveglianza per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI), (P556-555: RCU e malattia di Crohn) con RMN;

– PAC di sorveglianza per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI), (P556-555: RCU e malattia di Crohn) senza RMN;

– PAC per la diagnosi di Celiachia;

– PAC diagnostico per pazienti con intolleranza alla esecuzione di esame endoscopico;

– PAC terapeutico per posizionamento PEG in pazienti con disfagia;

– PAC diagnostico per pazienti con segni di sanguinamento intestinale;

– PAC per la diagnosi ed il follow up delle lesioni sottomucose del tratto gastroenterico.

Con i pacchetti approvati la Giunta intende ridurre i ricoveri inappropriati, per i quali verrà avviato un puntuale monitoraggio con possibilità di revisione per quanto riguarda le prestazioni o la tariffa di rimborso. In particolare, come richiesto dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze), l’obiettivo è quello di ridurre l’utilizzo dei day- -hospital (DH) per finalità diagnostiche.

Le prestazioni ricomprese nel pacchetto dovranno essere gestite dallo specialista che ha preso in carico il paziente secondo le procedure già utilizzate per il ricovero o per DH/DS.

Qualora dovesse emergere dal monitoraggio, già implementato per il tramite del Sistema Informativo “Edotto”, che lo stesso paziente ha eseguito prestazioni già previste nel pacchetto, con evidente duplicazione degli oneri a carico del SSN, non si procederà al riconoscimento delle stesse.

Ricordiamo, inoltre, che i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF) hanno evidenziato “una percentuale di dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico sul totale delle dimissioni in regime ordinario da reparti chirurgici superiore al valore nazionale (32,34 vs 27,50), benché in lieve miglioramento rispetto alla precedente annualità”.

Infine la Giunta ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico regionale per il monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni di gastroenterologia, costituito da:

Direttori delle Unità Operative di Gastroenterologia degli Ospedali pubblici;

Un rappresentante delle Unità Operative di Gastroenterologia dell’Ospedalità privata;

Referenti A. Re.S.S. in materia di reti cliniche e area epidemiologica;

Referente Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per tutti”, in materia di rete ospedaliera, con funzioni di coordinamento;

un dipendente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” con funzioni di segretario.