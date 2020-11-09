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PUGLIA, CORONAVIRUS, TUTTE LE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’ – COSA FARE?

By Ufficio Stampa
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1) REGIONE PUGLIA, CORONAVIRUS, COSA FARE IN CASO DI SINTOMI, CONTATTI STRETTI E POSITIVITA’

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REGIONE PUGLIA, CORONAVIRUS, COSA FARE IN CASO DI SINTOMI, CONTATTI STRETTI E POSITIVITA’

 

 

2) SPECIALE CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA – NUMERO VERDE E AUTOCERTIFICAZIONE

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SPECIALE CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA – NUMERO VERDE E AUTOCERTIFICAZIONE

 

 

3) PUGLIA, TAMPONI: L’ESITO SI VERIFICA ONLINE – IL LINK

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PUGLIA, TAMPONI: L’ESITO SI VERIFICA ONLINE – IL LINK

 

 

4) CORONAVIRUS, SEZIONE PROTEZIONE CIVILE REGIONE PUGLIA, VOLONTARIATO COMUNE PER COMUNE

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CORONAVIRUS, SEZIONE PROTEZIONE CIVILE REGIONE PUGLIA, VOLONTARIATO COMUNE PER COMUNE

 

5) SI’ DELLA REGIONE PUGLIA AI TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI – LA CIRCOLARE – LEGGI QUI

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SI’ DELLA REGIONE PUGLIA AI TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI – LA CIRCOLARE – LEGGI QUI

 

6) COVID: 13 NUOVI DRIVE-THROUGH PER L’EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI 

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COVID: 13 NUOVI DRIVE-THROUGH PER L’EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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