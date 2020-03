PUGLIA, CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO 7 MARZO ORE 20.00 – SALGONO A 39 I CASI POSITIVI

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che oggi 7 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00 – sono stati effettuati 92 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

77 sono risultati negativi e 15 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:

1 Provincia di Bari;

1 Provincia Bat

3 Provincia di Brindisi

3 Provincia di Lecce

7 Provincia di Foggia (tra questi c’è il caso deceduto oggi)

Con questo aggiornamento salgono a 39 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, BAT, Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

***

Oggi è stata per me la giornata sicuramente più dura. Sia per il numero di contagiati, che per la terza vittima. Il mio pensiero va a tutti coloro che in questo momento stanno lottando contro questa malattia, alle loro famiglie e a chi ha perso un proprio caro. Non siamo invincibili. E neppure eterni. E devo dirvi che questo non è neanche un film. Il nostro destino lo abbiamo in mano noi, innanzitutto rispettando alcune regole semplici ed essenziali che ormai tutti conosciamo, ma che ancora pochi rispettano, trovando a se stessi le scuse più assurde. Come se aver chiuso l’intera Lombardia e 11 province fosse un provvedimento simile a giocare una partita di calcio a porte aperte o chiuse.

Dunque da domani si combatte ancora più intensamente, cittadini e medici, infermieri, operatori e assistenti sanitari. Tutti insieme.

Tutti i pugliesi che vivono nelle zone del Nord chiuse dal Governo devono rispettare queste misure perché questo è l’unico modo per contenere il contagio.

Sono vicinissimo a tutti coloro, e sono tanti, che sono costretti a rimanere al Nord in questo momento così delicato. Capisco la voglia di tornare a casa ma devono avere la forza di resistere per il bene di tutti i loro cari. Questa brutto periodo passerà.

Se avete voglia di parlare con me il numero lo conoscete.

A domani.