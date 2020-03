PUGLIA CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO 5 MARZO, ORE 23 – I CASI POSITIVI SALGONO A 19

Alle 23 di oggi sono stati effettuati 36 test in tutta la regione, mentre altri 7 sono in corso (4 test a Lecce e 3 a Foggia). Di questi 5 sono risultati positivi e 31 negativi.

È stata accertata la presenza di COVID-19 in un uomo di 76 anni con importanti patologie di base deceduto oggi nella provincia di Foggia. Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato, quando analizzerà i campioni clinici.

Gli altri 4 casi positivi sono:

• 1 in Provincia di Foggia;

• 2 nella Provincia di Lecce (uno riguarda la moglie di un caso già risultato positivo, l’altro è un uomo che ha avuto un contatto stretto con un caso della Lombardia);

• 1 in Provincia di Bari di un uomo in quarantena già da dieci giorni perché rientrato da regione con focolaio.

I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, Lecce e di Bari hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I casi positivi in Puglia salgono quindi a 19.

***

Il lavoro come vedete continua anche di notte. Migliaia di persone ce la stanno mettendo tutta h24 per gestire al meglio questa fase. Questi aggiornamenti sono in linea con quanto accade nel resto di Italia, per questo non bisogna scoraggiarsi, adesso bisogna solo adottare comportamenti responsabili, prudenti e attenti. Tutte le informazioni utili le trovate sul sito www.regione.puglia.it/coronavirus.

Come sempre resto a vostra disposizione.

A domani.