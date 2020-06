Puglia, Commissione sanità: l’audizione di Montanaro su 118 ed assistenza protesica ASL BA

Le criticità del Sistema Emergenza Urgenza sanitaria 118, sono state oggetto di audizione nella seduta della Commissione sanità presieduta da Pino Romano. La richiesta di far luce sull’argomento è stata avanzata dal consigliere Mario Conca, il quale ha rilevato che, per l’uscita dal piano di rientro si è obbligati a rivedere l’emergenza-urgenza e vista l’avvicinarsi della fine della legislatura e tenuto conto dell’internalizzazione dell’emergenza – urgenza, emerge la necessiterà di un cronoprogramma di molti mesi per la migrazione del personale e per sciogliere i nodi amministrativi. Il consigliere ha anche evidenziato il rischio che il sistema del 118 vada in tilt perché non ci saranno più volontari che saranno disposti a fare 15 turni al mese per 150 euro, magari tutti festivi o notturni.

Nel rispondere a tale sollecitazione, il direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro ha annunciato che nella giornata di domani si terrà l’ultima riunione per l’approvazione delle integrazioni alle modifiche delle linee guida e che in tal senso, fu attivato un tavolo al quale vi hanno preso parte le Aziende e le organizzazioni sindacali, che hanno lavorato al fine di produrre l’ultima versione delle linee guida, per poi procedere successivamente con le attività di internalizzazione del servizio.

Nel corso dei lavori, al direttore Montanaro è stato chiesto anche di risolvere le criticità legate al servizio di assistenza protesica erogato dall’ASL di Bari. Questo punto è stato portato all’attenzione della Commissione dal presidente del Gruppo FdI Ignazio Zullo, rilevando l’opportunità di fare chiarezza su una situazione singolare, derivante dalla pratica adottata solo dall’Asl barese in merito all’erogazione degli ausili protesici.

Pertanto il consigliere Zullo ha chiesto di sospendere la gara al ribasso e, così come viene fatto nelle altre ASL pugliesi, procedere con accordi con le aziende locali, al fine di avere la semplificazione burocratica ed evitare che il tempo di erogazione dei venti previsti non venga rispettato e sia lesivo della dignità della persona disabile.

A questo, Zullo ha aggiunto anche che si devono evitare situazioni in cui si verificano difformità di comportamento tra Asl all’interno del territorio regionale. Il direttore Montanaro ha rassicurato la Commissione che su questa problematica sarà presa una decisione sulla base delle esperienze delle altre Regioni tutte ispirate alle normative statali, ma nelle more della gara bisogna dotare i cittadini di tutti gli ausili di cui ne fanno richiesta.