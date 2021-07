Puglia, Commissione Bilancio. Sullo stato di realizzazione dell’ospedale di Maglie-Melpignano è intervenuto il DG Asl Lecce

I lavori della Commissione bilancio e programmazione

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato all’unanimità il rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio 2020, deliberato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.

Approvato a maggioranza il disegno di legge che con un maxiemendamento ha assorbito altri cinque provvedimenti contenenti debiti fuori bilancio per un totale di 11.230,31 euro.

I lavori della Commissione sono proseguiti con le audizioni su quattro differenti punti.

Uno fra questi ha riguardato lo stato dell’arte dell’attuazione di quanto disposto in una norma del bilancio di previsione 2021, con cui si è dato mandato all’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), in collaborazione con gli Assessorati ai trasporti, alle opere pubbliche e promozione della salute, di predisporre entro sei mesi uno studio di fattibilità, comprensivo di costi stimati, sugli interventi necessari all’ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale dell’intero bacino epidemiologico afferente ogni ospedale pugliese di I e II livello.

Nel merito è intervenuto il direttore generale di Asset che ha annunciato la chiusura della fase metodologica che stabilisce i tempi su cui misurare l’accessibilità veicolare e trasporto pubblico agli ospedali, calcolati in circa trenta minuti di tempo di percorrenza. Valutata la congestione stradale attraverso un software specifico. I tempi sono stati valutati in condizioni di traffico elevato. Per il nuovo ospedale Monopoli-Fasano è stata completata la fase della progettazione ed entro ottobre dovrebbe essere pronto il bando per la realizzazione della rete stradale. Alcune criticità sono state rilevate per i due ospedali in costruzione quello del sud Salento e di Andria. Rilevate criticità nello svincolo a nord dell’ospedale di Maglie, per Andria invece sarebbe opportuno un adeguamento della strada esistente. Avviata la verifica su tutti gli ospedali di primo e secondo livello che sarà pronta a fine estate. La Commissione si aggiornerà a fine luglio per valutate l’elaborato prodotto da Asset e nello stesso tempo dare ad Asset la possibilità di approfondire gli aspetti relativi ai bacini di riferimento.

Un aggiornamento sullo stato di realizzazione dell’ospedale di Maglie-Melpignano è stato conseguito grazie all’audizione del direttore generale dell’Asl di Lecce Rodolfo Rollo, il quale ha confermato che l’Asl ha commissionato alla società Iride la predisposizione del documento per la VAS che sarà prodotta entro il 26 luglio. Anche la progettazione è stata definita, la cui deliberazione sarà presto formalizzata per dare seguito alla pubblicazione del bando per la gara di aggiudicazione della progettazione.

I sindaci di Melpignano e Maglie hanno assicurato massima disponibilità a fornire atti e documenti necessari al fine di accelerare il procedimento.

Al fine di quantificare il fabbisogno per il prossimo triennio relativamente alla realizzazione di nuove reti idriche e fognarie al di fuori del servizio idrico integrato, come previsto dalla legge regionale 41 del 2019, sono stati ascoltati i dirigenti dell’Autorità Idrica Pugliese e di Aqp.

Aqp ha fatto sapere che sono state fatte le verifiche sulle richieste inviate da parte dei comuni. Sono 113 gli interventi fattibili su tutto il territorio regionale per un ammontare di 14 milioni di euro e un coofinanziamento di 8 milioni.

AIP ha rilevato che sono state raccolte le richieste dei comuni e successivamente il Consiglio direttivo con propri atti deliberativi, ha preso atto delle numerose istanze pervenute. Pertanto, è stata inviata la richiesta alla Regione di far fronte alla copertura finanziaria per le richieste ammissibili, che allo stato attuale ammonterebbero a circa 22 milioni di euro, compresa la parte di coofinanziamento.

Ultimo punto oggetto di audizione ha riguardato il piano di investimenti da effettuare in seguito alla realizzazione del gasdotto TAP in Salento, su cui il consigliere Paolo Pagliaro ha avanzato la richiesta di audire i presidenti delle Province di Lecce e Brindisi e i sindaci dei comuni di Melendugno, Vernole, Castrì, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Brindisi. Presenti solo due sindaci, di Torchiarolo e di San Pietro Vernotico, i quali auspicano che si possano riagganciare i rapporti con Tap e Snam per poter giungere ad una definizione dei progetti di riqualificazione del territorio deturpato dall’attraversamento dell’opera.

Stigmatizzata l’assenza della maggior parte dei soggetti invitati, la Commissione ha deciso di riconvocarsi con l’audizione del presidente della Regione Puglia, per sapere se intende svolgere la funzione di interlocuzione con il governo centrale affinchè si possa riprendere il confronto con Tap e Snam sugli investimenti che le stesse hanno già annunciato, in una precedente seduta, la disponibilità nel confermare l’impegno.