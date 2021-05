Puglia, Commissione Bilancio, stato dell’arte progetto del nuovo ospedale del Sud Salento

I lavori della Commissione bilancio e programmazione

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza, con tre voti contrari e un’astensione, il disegno di legge contenente debiti fuori bilancio per complessivi 2.920 euro. Su richiesta del consigliere Giannicola De Leonardis, nel merito è stato ascoltato il dirigente della Sezione demanio, il quale ha chiarito che il debito fuori bilancio deriva da un pagamento di un compenso per una consulenza di un tecnico di parte, nominato dal presidente della Giunta regionale.

In precedenza, nel corso dei lavori, sono stati auditi il Rettore dell’Università di Bari, il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari e il presidente del Collegio dei revisori dei conti, relativamente a un disegno di legge con cui si è predisposta una variazione di bilancio, al fine di adeguare, il precedente stanziamento di 100 mila euro previsto per l’attivazione di un corso di laurea magistrale in medicina all’Università del Salento, per un importo rispettivamente pari a 626.567 euro per l’anno 2021, a oltre un milione di euro per il 2022 e a due milioni 400 mila euro per il 2023. Inoltre è stata rappresentata la necessità di adeguare lo stanziamento per un importo complessivo massimo pari a 83 milioni di euro anche per le annualità successive e sino al 2040. Sul punto è scaturita, da parte del consigliere Francesco Ventola, la necessità di comprendere il punto di vista dei massimi rappresentanti delle Università pugliesi, sull’attivazione di un corso di laurea in medicina presso l’Università del Salento. Nel merito si sono espressi sia il Rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini, che il preside della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari Loreto Gesualdo, i quali considerano positiva la scelta della Regione di ampliare il numero delle sedi della Facoltà di medicina, nell’ottica di estendere il numero degli studenti e con l’idea di collaborare alla crescita della rete sanitaria pugliese. Da parte loro è auspicabile sviluppare un sistema universitario Puglia, in modo che si possa sentire un sistema sostenuto a livello regionale, puntando a centri di eccellenza sulla base delle caratteristiche territoriali, al fine di giungere all’obiettivo di invertire i flussi e registrare iscrizioni di studenti da fuori regione. La richiesta che giunge da parte dell’Università è che si diventi più competitivi in termini di offerta formativa e i dati ci devono far riflettere. Infatti, il bisogno regionale annuo si aggira intorno alle mille unità di laureati in medicina e a circa 2000 unità di professioni sanitarie, a fronte di un’offerta formativa di 498 studenti alle Facoltà di medicina in totale, di cui 389 a Bari, 60 a Taranto e 99 a Foggia. Il più importante investimento che bisogna fare, deve andare nella direzione dell’estensione dell’offerta formativa ed ottenere una continuità degli investimenti strutturali, nella formazione e ricerca. Altra richiesta fondamentale è di dare assoluta priorità agli investimenti nelle scuole di specializzazione. Il vero investimento è creare una rete nazionale di scuole di specialità, perché la specializzazione è il punto di arrivo di un nuovo percorso formativo.

All’esito delle motivazioni evidenziate dal Collegio dei revisori dei conti, in ordine alla sostituzione del referto tecnico con una bozza di convenzione allegata, il parere in ordine alla variazione è stato comunque favorevole.

Altro punto oggetto di audizione ha riguardato lo stato dell’arte del progetto per la realizzazione del nuovo ospedale del Sud Salento. Alla luce di quanto è stato detto dal direttore generale dell’Asl Lecce, dal RUP e dai sindaci dei Comuni di Melpignano e Maglie, è stato dato avvio al protocollo d’intesa per delineare le attività in capo ad ogni ente. In considerazione della necessità di proseguire a VAS, secondo quanto richiesto dalla Sezione autorizzazioni ambientali, si pensa di poter giungere alla pubblicazione del bando per la progettazione esecutiva definitiva entro un paio di mesi. Pertanto la Commissione è stata aggiornata al 5 luglio.

Su richiesta del consigliere Saverio Tammacco, è stato ascoltato il capo Dipartimento alle risorse finanziarie, in merito allo stato di avanzamento della spesa prevista per le finalità disposte in una norma nel bilancio di previsione, destinate alle infrastrutture turistiche di intervento pubblico. È emerso che con tre deliberazioni dirigenziali sono stati ammessi a finanziamento 52 Comuni, per progetti che erano stati ammessi al finanziamento sul valere del Fondo di sviluppo e coesione, ma non finanziati per mancanza di risorse. Dei 200 milioni destinati a tali opere sono stati spesi ad oggi spesi solo 55 milioni di euro. Resta da capire come saranno spesi i rimanenti 145 milioni di euro. Su questo saranno ascoltati, nella prossima seduta, gli assessori al bilancio e turismo.