Puglia, Commissione bilancio, approvato maxi emendamento debiti fuori bilancio, rinviata variazione per la Facoltà di Medicina di Lecce

I lavori della I Commissione del 26.04.2021

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza il disegno di legge che con un maxiemendamento ha assorbito nove altri provvedimenti contenenti debiti fuori bilancio per un totale di 110 mila euro.

Rinviato alla prossima seduta il disegno di legge in merito alla variazione di bilancio di 83 milioni di euro per l’istituzione della Facoltà di Medicina di Lecce. Sul punto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, ha chiesto di audire il rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, i presidi delle Facoltà di Medicina dell’Università di Bari e Foggia, del collegio dei revisori dei conti e degli assessori Piemontese, Leo e Lopalco. “L’importanza del provvedimento è tale da richiedere che si faccia chiarezza e comprendere le ragioni di tale operazione – ha detto il consigliere Ventola”.

È stato rinviato anche un altro disegno di legge, a seguito dell’assenza ai lavori del dirigente della Sezione demanio e patrimonio, che avrebbe dovuto relazionare nel merito, su richiesta del consigliere De Leonardis.

Per ulteriori chiarimenti sarà iscritto all’ordine dei lavori della prossima seduta, il provvedimento su cui oggi è stato ascoltato il dirigente della Sezione amministrativa dell’avvocatura regionale, il quale ha potuto chiarire le motivazioni che hanno indotto al riconoscimento di un debito per contenziosi nei confronti di un legale creditore di una somma pari a 432 mila euro. All’avvocato in questione gli sono stati affidati una ventina di incarichi dal 2004 al 2011, senza aver eseguito alcun impegno di spesa da parte dell’amministrazione, perché la normativa vigente in quegli anni lo consentiva.

Approvato a maggioranza il disegno di legge contente il rifinanziamento ad opera di Cassa Depositi e Prestiti, dei mutui contratti con il Ministero dell’economia e finanze. L’opportunità del rifinanziamento proposta da CDP, può realizzare risparmi di spesa di 24 milioni di euro complessivi nel periodo di ammortamento 2021-2047, con la possibilità per l’esercizio corrente 2021 di destinare il relativo risparmio di spesa al finanziamento delle attività di supporto all’attuazione del piano vaccinale e per il contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19.