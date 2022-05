Puglia, approvata legge che snellisce procedure per il funzionamento delle grandi macchine diagnostiche

Avviati i lavori del Consiglio regionale: approvata legge che snellisce procedure per il funzionamento delle grandi macchine diagnostiche

Avviati i lavori del Consiglio regionale con l’approvazione all’unanimità della proposta di legge a firma del presidente della Commissione bilancio, contenente modifiche alle norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le attività comportanti esposizioni a scopo medico.

Il proponente ha spiegato all’Aula che le modifiche apportate si sono rese necessarie per attivare lo speciale procedimento per mettere in funzione le grandi macchine diagnostiche. Inoltre, la necessità di adeguare la legislazione regionale a quella nazionale non consiste solo in un adempimento di tipo formale, ma per consentire l’autorizzazione all’utilizzo di apparecchiature radiologiche nei presidi ospedalieri pugliesi, allo stato disponibili e probabilmente utilizzate senza autorizzazione.

Le proposte di modifiche sono improntate allo snellimento delle procedure, nel rispetto dei parametri costituzionali che dovrebbero informare l’attività della pubblica amministrazione.

In particolare, sono state recepite le “modifiche introdotte con il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 7 ottobre 2019, n.117)”.