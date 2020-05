Puglia, allarme movida. Lopalco: «La mascherina? Non basta. Niente affollamenti o sarà troppo tardi»

L’epidemiologo: evitare assembramenti proprio perchè il numero, la durata e la frequenza dei contatti fisici creano le condizioni di questo virus per diffondersi. I giovani: il virus tra loro circola in maniera asintomatica

(Gazzetta del Mezzogiorno) – La mascherina? Serve, ma da sola non basta perchè con gli assembramenti il rischio resta sempre. Le immagini di questi ultimi giorni, che fotografano una collettività praticamente tornata alla normalità, preoccupa molto le autorità, soprattutto chi è in prima linea nella lotta al contagio ma soprattutto nella prevenzione.

La gente pensa che indossando la mascherina, tutti i problemi siano finiti e che quindi non c’è nessun rischio e per un gelato o un cestino di patatina fritte è pront a sfidare la mala sorte. Infilarsi in luoghi affollati dove circola tantissima gente, aumenta i rischi di contagi soprattutto nelle zone in cui ci sono i giovani.

Ne è convinto il prof Luigi Lopalco, l’epidemiologo che coordina la task force anti Covid della Regione Puglia, che è stato intervistato da noi.

«Le regole per prevenire i contagi sono poche e sono semplici». Bisogna evitare assembramenti «proprio perchè, il numero, la durata e la frequenza dei contatti fisici creano le condizioni di questo virus per diffondersi».

A proposito dell’uso della mascherina, l’epidemiologo ritiene che sia un utilissimo mezzo di prevenzione «ma da sola non basta»

Un esempio? «Arriva un amico, se ne va un altro, ci incontriamo, ci salutiamo, beviamo qualche cosa insieme anche all’aperto. Immagino che questi incontri – aggiunge Lopalco – non avvengano a distanza di sicurezza, avverrà a una distanza in cui è semplice parlare. Non penso che tutti indosseranno la mascherina per benino sarà frequentemente abbassata, ci saranno altre occasioni per scambiarsi un bicchiere o una bottiglia di birra, le occasioni di contagio ci sono per questo la regola principale è evitare gli assembramenti».

Infine sui giovani e sui tempi di eventuali picchi epidemici. Per Lopalco i ragazzi, protagonisti della movida, possono rappresentare il principale veicolo di contagio perchè sono asintomatici.

«Se in questo momento commettiamo imprudenze ce ne accorgeremo tra diverse settimane. Se il virus comincia a circolare tra giovani, sappiamo bene che molto spesso questa malattia decorre in maniera asintomatica. Quindi, prima di avere un numero sufficiente di persone che hanno sintomi trascorrerà un tempo piuttosto lungo e magari a quel punto sarà tardi per correre ai ripari».