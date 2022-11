Puglia, aggiornamento settimanale vaccini anti Covid 25.11

ASL BARI

La campagna vaccinale anti-Covid della ASL Bari prosegue ad un ritmo di circa 5mila somministrazioni settimanali. Negli ultimi sette giorni sono state erogate 4.903 dosi, di cui oltre il 90% rappresentato da quarte (4.092) e quinte dosi (360), con un utilizzo quasi esclusivo del vaccino aggiornato nella formulazione bivalente (99,2%).

Complessivamente sono stati erogati 3 milioni e 150.300 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.714 prime dosi, 1 milione e 88.576 seconde, 836.729 terze, 99.684 quarte e 1.597 quinte dosi.

Cresce ancora, seppur lievemente, la copertura vaccinale con tre dosi, che nella popolazione dai dodici anni in su ha raggiunto l’80,5% (+0,1%) ed è particolarmente alta nelle fasce d’età più elevate: 95,2% tra gli over 80, 91% dai 70 ai 79 anni e 87,1% dai 60 ai 69 anni. Target vaccinali interessati anche dalla copertura con l’ulteriore richiamo della quarta dose, assestata al 28,3% (+0,9%) nell’ampio gruppo dai 60 anni in poi e con una punta del 43% tra gli over 80.

ASL BAT

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 1.416.217 dosi di cui 521.048 prime dosi, 501.393 seconde dosi, 360.841 terze dosi, 30.066 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.

Sono 310.804 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 12.435 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.

ASL LECCE

Prosegue la campagna vaccinale in ASL Lecce: sono 1.836.304 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.627 prime dosi, 658.726 seconde dosi (incluse monodose), 485.649 terze dosi e 41.302 quarte dosi.

Da lunedì 28 novembre a sabato 17 dicembre il camper-ambulatorio medico mobile farà tappa in diversi Comuni della provincia per la somministrazione del vaccino antiCovid per gli over 12 e del vaccino anti influenzale: 28/11 Nardò PTA, 29/11 Campi Salentina PTA, 30/11 Poggiardo – Mercato, 1/12 Tricase nei pressi nell’Ospedale, 3/12 Surbo Centro Commerciale, 5/12 Galatina nei pressi nell’Ospedale, 6/12 Martano – Mercato settimanale, 7/12 Scorrano Ospedale, 10/12 Surano – Centro Commerciale, 11/12 Cavallino – Centro Commerciale Conad, 12/12 Copertino Ospedale, 13/12 Casarano Ospedale, 17/12 Maglie Pta. Si accede senza prenotazione.

ASL BRINDISI

Nella Asl Brindisi, secondo l’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, finora state somministrate 956.836 dosi di vaccino, di cui 342.456 prime dosi, 332.247 seconde dosi, 260.737 terze dosi e 21.296 quarte dosi; mediamente.sono state somministrate 1.495 dosi per giornata di vaccinazione. Sono stati vaccinati 321.302 residenti con il ciclo completo (copertura vaccinale: 87,1%), 335.392 con almeno una dose (90,9%) e 246.931 vaccinati con terza dose (71,4%); 21.008 residenti hanno ricevuto la quarta dose. I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 13.011 (57%).

ASL TARANTO

La campagna vaccinale anti-Covid in Asl Taranto durante questa settimana ha registrato un totale di 1.436 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 2 prime dosi, 4 seconde dosi, 129richiami, 1.206 secondi richiami e 95 quinte dosi.

Per quanto riguarda invece la distribuzione territoriale, si contano 273 dosi somministrate presso il PalaRicciardi a Taranto, 30 dosi presso l’ambulatorio vaccinale di Ginosa, 29 dosi a Grottaglie, 64 dosi a Manduria, 83 dosi a Martina Franca, 21 dosi a Massafra. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 656 dosi presso i propri ambulatori e 125 dosi a domicilio, 23 dosi in altre strutture sanitarie. Infine, si registrano 132 dosi somministrate nelle farmacie abilitate.

Per quanto riguarda invece la campagna di vaccinazione antinfluenzale, nello stesso periodo di osservazione sono state somministrati in totale 5.826 vaccini.