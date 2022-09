Puglia, aggiornamento settimanale vaccini anti Covid 16.09

ASL BARI

Il computo complessivo della campagna vaccinale anti-Covid della ASL Bari ha raggiunto i 3 milioni e 103.369 vaccini somministrati, suddivisi tra 1 milione e 123.373 prime dosi, 1 milione e 88.239 seconde, 832.228 terze e 59.529 quarte dosi.

Attualmente circa 1 milione e 94mila residenti tra Bari e provincia hanno completato il ciclo primario, con una copertura del 94% tra gli over 12 e del 92% includendo la fascia 5-11 anni, Più di 812mila baresi (80,1%), inoltre, hanno ricevuto il primo richiamo (“booster”) e quasi 59mila anche il secondo.

In questa settimana è cominciata l’offerta del vaccino anti-Covid nella nuova formulazione bivalente, che va ad aggiungersi alle tipologie di vaccini già in uso.

Resta fondamentale, per tutte le categorie interessate, aderire alla vaccinazione, in particolare per chi deve ancora ricevere terza e quarta dose. 22 centri della ASL Bari, tra Hub e uffici SISP, sono a disposizione della popolazione, così come i medici di Medicina generale.

ASL BAT

Non ci sono dati aggiornati

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 1.399.994 dosi di cui 520.923 prime dosi, 501.280 seconde dosi, 359.155 terze dosi, 18.636 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.

Sono 304.457 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.944 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.

ASL LECCE

Prosegue la campagna vaccinale antiCovid: sono 1.816.790 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.384 prime dosi, 658.234 seconde dosi (incluse monodose), 484.065 terze dosi e 24.107 quarte dosi.

ASL BRINDISI

Non ci sono dati aggiornati.

ASL TARANTO

In Asl Taranto, nell’ultima settimana sino ad oggi, la campagna vaccinale anti-Covid ha registrato un totale di 291 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 5 prime dosi; 9 seconde dosi; 45 richiami e 232 quarte dosi.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono state somministrate 117 dosi presso l’hub di Taranto allestito presso il Palaricciardi, 7 a Ginosa, 19 a Grottaglie, 31 a Manduria, 19 a Martina Franca e 17 a Massafra. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 33 dosi nei propri ambulatori, mentre 31 sono state le dosi a domicilio; 17 dosi, infine, sono state somministrate nelle farmacie abilitate.